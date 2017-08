Catastróficas inundaciones causan evacuaciones y destrozos en Houston: Autoridades se mantienen en alerta

Agosto 28, 2017 - 12:06 pm

Masivas evacuaciones seguían este lunes en Houston, una de las ciudades más afectadas por las catastróficas inundaciones por el paso de la tormenta Harvey.

Las autoridades empezaron a liberar aún más agua de los embalses sobrecargados por Harvey en Houston, a pesar de que esa medida que pretende proteger el centro de Houston podría empeorar inundaciones ya devastadoras en torno a miles de hogares. Se estima que 6.8 millones de personas están afectadas en Texas.

La operación de ingeniería estratégica, que según las autoridades estaba prevista para las dos de la madrugada CDT, se inició unos 90 minutos antes en un caso y un día antes en otro.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió el lunes de la peligrosidad de las inundaciones. En su reporte de las 11 am am hora del Este, reiteró el alerta para que los conductores no manejaran en las zonas afectadas e informó que la tormenta se mueve muy despacio hacia el sureste, muy cerca de la costa.

Según el CNH, Harvey se traslada a solo 5 mph y tiene vientos máximos sostenidos de hasta 40 mph. También informó del aviso de tormenta tropical desde el este de High Island en Texas hasta Cameron, Lousiana.

Harvey, que tomó tierra el viernes por la tarde como huracán de categoría 4 y se ha quedado sobre la región provocando aguaceros como tormenta tropical, provocó inundaciones devastadoras en la región de Houston el domingo, cuando el avance de las aguas hizo que miles de personas se refugiaran en sus tejados o en terrenos altos. Los abrumados rescatistas no lograban seguir el ritmo de las constantes peticiones de ayuda.

Las autoridades de los condados de Harris y Fort Bend dijeron en un principio que los vecinos debían prepararse para la llegada de agua prevista en Addicks en torno a las 2 de la mañana del lunes y un día más tarde en Barker. Las autoridades advirtieron a los vecinos que debían llenar sus autos el domingo por la noche y esperar a que amaneciera el lunes para marcharse.

”La idea es prepararse… empacar lo que necesiten y ponerlo en su vehículo, y cuando salga el sol, salgan”, dijo Jeff Lindner, meteorólogo del Control de Inundaciones del Distrito para el condado de Harris. ”Y no tienen que irse lejos, sólo tienen que salir de esta zona”.

Los residentes cerca de los embalses de Addicks y Barker, diseñados para evitar inundaciones en el centro de Houston, fueron alertados el domingo de que una liberación controlada de ambas presas causaría más inundaciones en las calles y podría afectar a las casas. El creciente nivel del agua y las lluvias constantes ponían presión sobre los diques, lo que podría causar un colapso si no se liberaba agua.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzó las liberaciones el lunes por la mañana, antes de lo previsto, ante un aumento drástico del nivel de agua en unas pocas horas, indicó un portavoz del cuerpo. Los planes se adelantaron para evitar inundaciones en más hogares por el agua de los embalses, explicó el vocero Jay Townsend. Los niveles del agua subían a un ritmo de más de seis pulgadas (15 centímetros) por hora en ambos depósitos, añadió.

”La amplitud e intensidad de estas precipitaciones va más allá de nada experimentado antes”, indicó en un comunicado el Servicio Meteorológico Nacional.

Los rescatistas tuvieron que darle prioridad a las situaciones que fueran de vida o muerte, dejando a familias afectadas a su suerte. El principal centro de convenciones de la ciudad fue rápidamente abierto como refugio.

No estaba claro cuánta gente había sido rescatada. Hasta 1,200 personas tuvieron que ser auxiliadas solo en el condado de Galveston, señaló Mark Henry, juez del condado, el puesto administrativo de mayor jerarquía en la región.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo que las autoridades habían recibido más de 2,000 llamadas pidiendo ayuda, y la cifra iba en aumento. Instó a los conductores a mantenerse fuera de las carreteras para evitar aumentar el número de personas varadas.

La Casa Blanca, por su parte, anunció que el presidente, Donald Trump, visitaría Texas el martes. El domingo se reunió por teleconferencia con las autoridades locales para tratar el apoyo federal a las labores de gestión y recuperación del desastre.