Carlos Alaimo: “Queremos debatir e ir a primarias”

Agosto 18, 2017 - 7:08 pm

El candidato a la Gobernación del Zulia propone elevar el debate entre los candidatos para que sea más político y menos electoral

Recuperar al Zulia y ofrecerle soluciones a los ciudadanos es el objetivo del candidato a la gobernación, Carlos Alaimo, líder fundador del voluntariado “Pasión por Maracaibo”. Con un proyecto de estado, el dirigente político le hará frente a la crisis que atraviesan los zulianos, bajo un mandato que vaya de la mano de la sociedad civil.

A su juicio, el malestar que existe entre la población opositora con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) exige un debate entre los aspirantes a la gobernación del Zulia para garantizar el triunfo y no darle espacios al oficialismo. Llamó a la alcaldesa Eveling de Rosales y al dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, candidatos a las regionales, a replantearse y conversar las necesidades del ciudadano de a pie y de cada municipio de la entidad.

“Tenemos que ir a ocupar ese espacio, más allá de hablar de candidatos debemos de debatir cuáles son las propuestas de cada uno y la capacidad de solucionarle los problemas al elector, definir qué vamos a hacer con la Gobernación y que el ciudadano se siente verdaderamente identificado con el representante opositor”, enfatizó.

Hay un descontento con las decisiones de la oposición. ¿No cree que podría dividir aún más las candidaturas y dispersar votos?

Eso es parte de lo que debe pensar la MUD, hay un 50 % de los electores que no simpatizan con ninguno de los cuatro partidos grandes que hay en el país. Hoy en día Pasión por Maracaibo se está colando entre los tres primeros partidos del estado y es una realidad manifiesta. Venimos sumando a dos partidos como lo son el Partido Independientes por el Zulia (PIZ), así como Independientes por el Progreso (IPP). Además se han unido intelectuales, universitarios, jóvenes. Somos hoy en día la tercera fuerza del estado y lo decimos de manera enfática y responsable. La Mesa no puede desconocer eso y por eso estamos con mucha fuerza enviando un mensaje. Queremos debate y primarias. El debate es una medida legal en países primer mundistas que es a donde yo quiero llevar a los zulianos, quiero la ciudad bonita, grande, la quiero cosmopolita, ese es el debate que en este proceso electoral se debe dar.

¿Se podrían imponer las maquinarias en las primarias?

Los ciudadanos no votan por las primarias, votan por el candidato que le va a dar garantía de que sus problemas serán atendidos con la capacidad necesaria. Si a eso vamos una de las maquinaria del país es el PSUV y no está dando soluciones a los problemas de los venezolanos. Las soluciones no las dan las maquinarias. La dan las propuestas para resolver los problemas de los ciudadanos y del estado.

Muchas fichas políticas han negociado, ¿negociaría usted?

Yo negocio un proyecto de Estado, no posiciones. Yo no vine a vivir de la política. Nunca he vivido de la política, vengo a negociar un proyecto. El que se case con ese proyecto ahí si puede haber la alianza. Hoy en día tener un gobierno monopartidista sería un daño al estado y a la sociedad. Yo gobernaría con la sociedad civil. No voy a tener ningún complejo por los políticos de otro color, los voy a sumar porque la tarea es grande, no es fácil.

¿Que representa Carlos Alaimo?

Un proyecto de Estado para que el Zulia vuelva a retomar el sitial que tuvo y que lo perdimos. En lo que significó y significa hay una responsabilidad compartida entre el Gobierno nacional y también los gobiernos regionales y municipales de cara a las alcaldías, es por eso que esta elección, mas allá de lo electoral debe ir a lo político. Es hora de que en el Zulia hablemos de política, así el ciudadano sabrá detectar quién de verdad resolverá su problema. Necesitamos políticos capaces de diagnosticar lo que pasa y cómo solventarlo.

¿Tiene equipos de trabajo fuera de Maracaibo?

En cada municipio tenemos una estructura. Tenemos 14 candidatos a las alcaldías. Somos la tercera referencia en el estado y no tenemos ningún complejo en medirnos como maquinaria. En el caso de Maracaibo tenemos participación en las 18 parroquias y nos hemos medido dando nuestro aporte a la MUD y a la oposición. Un claro ejemplo fue que de los 62 puntos soberanos que el 16 de julio se hicieron para lograr que la gente votara en la consulta popular, 22 fueron coordinados por Pasión por Maracaibo. Tenemos músculo humano, pero más allá de eso no nos podemos seguir encasillando en lo electoral. Caeríamos en la política populista y tenemos que hablar de propuestas.

¿Es tiempo de hablar de debates frente a la premura del CNE?

Claro que sí, hablamos de unas primarias para el 3 de septiembre. Hay tiempo, lo que tiene que haber es disposición para hacerlo. Invito a la alcaldesa Eveling de Rosales y al dirigente Juan Pablo Guanipa a que nos pongamos de acuerdo y vamos a un debate. Que hablemos de estos temas, que nos pongamos de acuerdo qué van a hacer ellos con su candidatura, y en función de ello que el electorado sepa por quién votar y a quién darle la confianza.

La mayoría de los organismos institucionales respaldan al oficialismo. ¿Cuál será la estrategia para tenerlos de su lado?

La fuerza de la razón, interpretando las necesidades del pueblo porque ellos también son pueblo. Estoy seguro que dentro del madurismo hay disidentes, así como también hay gente pendiente de esta propuesta que estoy haciendo.

En un principio se negó a participar en las regionales. ¿Por qué lo reconsideró?

Quizás la rabia, la molestia, los objetivos no logrados con tantas marchas y tantos muertos, el sacrificio de los ciudadanos que tenían la esperanza de un cambio, pero analizando tomamos la decisión de participar y de no darle ningún espacio en blanco al Gobierno.

¿Qué haría usted de llegar a la Gobernación?

Tenemos 12 líneas de acción para el estado Zulia, ofreciéndole al estado lo mejor de mí y es parte del debate que quiero que tanto Eveling de Rosales como Juan Pablo Guanipa, aceptemos y creemos condiciones para aplicarlo.

-Trabajar en las 350 mil viviendas que hacen falta en el Zulia.

-Ofrecer 100 mil nuevos empleos que se han perdido y 30 mil que se deben recuperar.

-Generar de nuevo el 85 % de los productos agroalimentarios que se han mermado en los últimos 20 años.

-Darle seguridad a los empresarios, “sin empresas privadas jamás vamos a levantar una economía, tenemos que enviar señales de evolución y devolver las empresas expropiadas, parar las invasiones y devolver bienes y servicios también invadidos”.

-Seguridad de Estado. “Hay un tema que mata a la sociedad y es la industria del delito, hay presencia de carteles de México, de guerrilleros y de paracos, voy a trabajar con el Ministerio de la Defensa y con gente que se pueda sensibilizar con el tema para devolverle la soberanía al Estado.

-Regular la economía en el comercio bilateral. “Vamos a incorporar al Gobierno, a sus cancillerías, al Ministerio de Economía para mejorar el mecanismo fronterizo y generar las reglas de juego para que se acabe el bachaqueo, el contrabando y los cobra vacunas de mercancía”.

-Dar garantía a la salud. “El Zulia no puede seguir recibiendo un 5 % del presupuesto nacional, la gente se está muriendo de cáncer, con enfermedades crónicas y el seguro social tiene un año con las puertas cerradas”.

-Educación. “Hay que volver a tener las escuelas que tanto prestigio el daban a al ciudad, como el Baralt, el liceo de Maracaibo, el Udón Pérez”.

-Planificación Urbana e Interestatal. El Metro. “Se tiene que pelear no solo por el espacio de transporte, sino involucrar al Metro como parte de todo el transporte público”. Hay que hacer avenidas nuevas. El Puerto de Aguas Profundas y la finalización de la Lara-Zulia también serán prioridades.

-Recuperar los 400 mil barriles de petróleo que hemos perdido.

-Recuperar los espacios del turismo. y descontaminar el lago de Maracaibo.

-La Descentralización. Reactivar la Ley le permitirá a los estados tener mayor competencia sobre las políticas que se decidan a nivel nacional.

NP