Pietro Parolin asegura que el Vaticano no fracasó como mediador y pide “dar respuestas viables” a la crisis en Venezuela

Agosto 4, 2017 - 1:29 pm

El Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, pidió “dar respuestas viables” a la crisis en Venezuela, poniendo primero que todo las necesidades de la población.

En declaraciones al diario italiano Avvenire, el Purpurado abordó el caso de Venezuela, cuya crisis política y social se ha agravado con la elección de la Asamblea Constituyente, proyecto del Gobierno que ha sido rechazado por la Conferencia Episcopal Venezolana y la mayoría de la población.

Desde la localidad italiana de Asís, el Cardenal también negó que la diplomacia vaticana haya fallado en su intento por facilitar las negociaciones entre el régimen del Presidente Nicolás Maduro y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“No. No hay fracaso. La diplomacia de la Santa Sede es una diplomacia de paz. No tiene intereses de poder, ni político, ni económico, ni ideológico. El Papa ha recordado que cuando nos encontramos de frente a una situación de crisis, se necesita considerar siempre cómo trabaja la Santa Sede: es una diplomacia pro activa y no solo reactiva, por tanto buscamos llevar siempre nuestra contribución”, indicó. “Por tanto, no hablaría de fracaso”, afirmó.

El Purpurado dijo que “en el caso de Venezuela pueden existir opiniones diversas, pero lo importante es intentar dar respuestas viables con base en la situación, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones reales de la población y del bien común que debe estar antes que todo”.

ACI Prensa