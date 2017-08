Capriles a la comunidad internacional: En Venezuela hay un “autogolpe continuado”

Agosto 19, 2017 - 3:45 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró este sábado 19 de agosto a la comunidad internacional, que en Venezuela hay un “autogolpe continuado”, tras la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional (AN).

A través de una serie de tuits Capriles expresó: “A la comunidad internacional informamos que la situación de la legítima Asamblea Nacional elegida por 14 m

“Régimen Madurista desconoce la legítima AN y ahora por vía de fraudulenta Constituyente pretende usurpar sus funciones constitucionales!. El hecho de que los Diputados AN hoy entren al Palacio Federal y debatan NO cambia en nada el bloqueo y desconocimiento del régimen!”, escribió.

El Gobernador también dijo que “ninguna decisión de la AN es reconocida por el régimen madurista, pretenden que únicamente los diputados existan para hacer debates. Sepa la comunidad internacional que en Venezuela sigue AUTOGOLPE del régimen madurista. Desconocer al Parlamento legítimo también es un GOLPE de Estado”.

