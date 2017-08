Capriles: ANC discute Ley contra el Odio y su canal lo promueve durante 24 horas

Agosto 22, 2017 - 8:18 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, criticó este martes que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), esté por aprobar la Ley contra el Odio, Intolerancia y la Violencia, porque a su juicio, los mismos que la discuten promueven esos antivalores.

“Son tan descarados que están haciendo una Ley contra el Odio, me imagino que es contra ellos mismos. Si hay un canal en Venezuela que promueve el odio durante 24 horas es VTV. Si lo van a prohibir, entonces se quedarán callados los voceros del Gobierno”, expresó.

“No se nos puede olvidar que Maduro dijo lo que no pudimos con el voto lo haremos con las armas”, complementó.

Capriles indicó que lo dirigentes de la Unidad siguen sufriendo ataques al destacar que el Gobierno bautizó a la oposición como “apátrida y pitiyankee y ahorita ellos se están quejando del escrache”.

“Yo no puedo ir a la isla de Margarita, porque si me chequean, el avión no sale, eso es escrache. Con qué moral le van a pedir señores del Gobierno respeto a la gente, si son los primeros con odio”, puntalizó.

El mandatario regional rechazó que funcionarios del Gobierno sacaran del Palacio de Miraflores a periodistas de la agencia de noticias Reuters, durante cobertura a la rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro a medios internacionales.

“Sacaron a Reuters porque no le permiten a las agencias hacer preguntas sobre el tema económico. El señor Maduro se dedicó en su totalidad a hablar mal de los gobiernos de América Latina. Hoy no hubo ni una sola pregunta incomoda que le hicieran frente a la crisis económica”, dijo.

Por otro lado, Capriles enfatizó en la insensibilidad del Maduro al no dar palabras de condolencias a las víctimas de la tragedia ambiental en Choroní, ni de los presos asesinados en Amazonas.

“CNE podría suspender regionales”

Asomó la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) posponga las elecciones regionales porque “la oposición no pisó el peine” y “todavía lo están considerando”.

“Señora Tibisay Lucena, ¿qué está esperando usted para publicar las fechas de las regionales?. Ya estamos a 22 de agostos y aun no la conocemos”, cuestionó.

