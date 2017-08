Candidato a la gobernación Johel Salas: “Iremos hasta el final sin alianzas con otros partidos”

Agosto 30, 2017 - 5:48 pm

El candidato a la gobernación del Zulia por el Partido Unión Entendimiento (Puente), Johel Salas, afirmó que su candidatura llegará hasta el final sin pactos ni alianzas con otras organizaciones políticas. “Existe la necesidad de que haya un cambio no solo de rostros, sino de la forma de hacer política (…) he recibido llamadas de militantes de otras toldas con candidatos ya establecidos pero les he dicho que no (…) mi pacto es con el Zulia, yo voy hasta el final porque es el momento de construir una alternativa que entienda de forma distinta los problemas que nos afectan”, apuntó.

Salas señaló que su aspiración al Palacio de los Cóndores tiene como objetivo llegar a puntos de encuentro para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía en general. “Los problemas de la gente no es la actual lucha política que se está viviendo por el poder, aquí cada día hay más pobreza, más inseguridad, más calamidad (…) el Zulia tiene condiciones para generar posibilidades de vivir mejor, producir, activar la economía, llenar los anaqueles con productos zulianos”.

Manifestó que un gobernador debe convertirse en el gran articulador de los distintos liderazgos que existen en la región, por lo que, a su juicio, gobernar desde los partidos políticos y no desde la inclusión de todos los factores no dará solución al colectivo.

Agregó que cualquier gestión gubernamental debe estar abierta a la sociedad para crear relaciones que establezca capital necesario que impulsen procesos de desarrollo.

“Si algún candidato tendría que salir del juego por equis circunstancia y ven en mí la posibilidad de que el Zulia pueda ser desarrollado con bienestar entre todos, vamos a aceptar su apoyo para construir lo que nosotros proponemos, pero si el apoyo viene condicionado para decirnos qué debemos hacer entonces no”.

Asimismo, indicó que su gobierno estaría enfocado en una visión de desarrollo con principios de transparencia, honestidad, además de fomentar la competencia para que en los cargos públicos haya personas especializadas en las áreas para enfrentar los problemas.

Comentó que la “vulneración del sistema democrático” es un asunto de todos los venezolanos; en este sentido, argumentó que desde la gobernación se pueden llevar una lucha paralela para preservarse el tema democrático sin olvidar las complejidades por las que atraviesan los ciudadanos. Sin embargo, no descarta una relación de diálogo con el gobierno central que beneficie a la gente. “Nos debemos a los zulianos y si tenemos que sentarnos con el que sea para el beneficio del pueblo lo haremos”.

Para finalizar, el candidato Salas augura un resultado positivo para la alternativa que representa, por lo que trabajarán sobre el tiempo disponible. “En Mara tenemos una gran fortaleza y en todo el estado estamos moviendo un gran voluntariado para darnos a conocer aun más para este proceso de cambio”.

Noticia al Día