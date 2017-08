Cabello: La AN no se ha eliminado y diputados pueden seguir trabajando

Agosto 18, 2017 - 1:22 pm

El constituyente Diosdado Cabello, afirmó este viernes que la Asamblea Nacional (AN) no ha sido eliminada, y que los parlamentarios pueden seguir trabajando y ejerciendo funciones, a excepción de las áreas en la que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió competencias.

“Deben asumir el rol verdadero de la Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver con dar un golpe de Estado (…) Si se disolviese la AN, los diputados no existirían. No estaríamos haciendo un decreto diciendo que solo asumimos funciones”, argumentó.

Asimismo, justificó la decisión pues considera que se hace en “defensa de la patria” y para evitar caer en un “Estado fallido”.

Resaltó en ese sentido que la ANC asumirá funciones de legislar para garantizar la paz, la preminencia de los derechos de los venezolanos; y que los parlamentarios pueden seguir haciendo reuniones, emitir opiniones, y deben solicitar permiso a la ANC para el uso de espacios del Palacio Legislativo.

Cabello ofreció declaraciones luego de la sesión de la ANC y explicó que el Parlamento debe trabajar para normalizar su situación, que pasa por “salir del desacato” que sentenció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que en 2016 se incorporaran los tres diputados de Amazonas, cuya elección estaba en investigación.

Asimismo, Cabello indicó que el Parlamento debe reconocer a la ANC. Este viernes mediante una carta abierta de la directiva, la AN reiteró que la constituyente es “fraudulenta” por lo que no se subordinarán a este poder.

Para los que andan chillando, la ANC no ha eliminado la AN, solo asume funciones de quienes se han colocado al margen de la Constitución!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) August 18, 2017

Noticia al Día