Buhoneros y minoristas están que “se tiran del Puente” ante la escasez de efectivo en Maracaibo

Una problemática que comenzó en los cajeros automáticos se ha extendido a las taquillas de los bancos, donde en la mayoría solo otorgan por retiro hasta 10 mil bolívares diarios para poder distribuir la poca moneda que circula. La escasez de efectivo parece no tener solución y los estratos más bajos y vulnerables resienten su situación.

Buhoneros, minoristas, pregoneros y hasta los bien cuida’o no hayan qué hacer con la ausencia de efectivo en Maracaibo, que ha impactado directamente su actividad comercial y sus ingresos. Nazario Hernández, vendedor de jugos y pasteles, asegura que el último mes sus ventas han bajado un 60% y apunta a que se debe a la falta de la moneda.

“Aquí me llega el que tiene para comprar los pasteles solamente y se sienta a comer, a mí me da cosa porque no tienen para el jugo y yo se les regalo, es una situación muy fuerte la que estamos pasando”.

Por otro lado, Hernández comenta que algunos compradores le llegan con billetes de 10 y de 20 bolívares, los cuales él no rechaza pues considera que mientras el banco los acepte la moneda debe seguir circulando.

En su puesto, el jugo de naranja natural cuesta Bs. 1.500 y los pasteles y empanadas entre 1.000 y 800 bolívares, respectivamente. Lo que significa que una persona debe destinar al menos Bs. 5.000 en efectivo para desayunar, fallando así la liquidez de la semana.

Una situación similar la vive José Antonio González, quien vende también jugos y pasteles frente a una entidad bancaria. Este señala que ni su ubicación lo beneficia pues “ahora los abuelos ‘se van en blanco’ o no les pagan completo”, por lo que le limita la venta del día.

Su negocio va en caída desde hace unas semanas, dijo; pasó de vender 400 piezas (pasteles), a solo 30 o 40 “en un día bueno”. Rechaza que las autoridades no atiendan el clamor de tantas personas que se ven afectadas por la escasez de efectivo.

“Antes se podía hasta dar crédito a los abuelos, se desayunaban aquí y cuando salían de cobrar ellos venían y pagaban pero ahora es imposible (…) se desmayan por el calor y el hambre que pasan aquí”, denunció.

El pregonero y el “bien cuida’o” también pasan aceite

La tradición de leer el periódico por la mañana está quedando a tras, esos 700 bolívares diarios, a la semana son casi 5000 bolívares, que no son fáciles de conseguir en medio de la odisea del efectivo. William Vargas, vendedor de periódicos y chucherías ha tenido que reinventarse para poder mantener su negocio a flote, “mis clientes me hacen transferencias y con eso es que me he mantenido aquí, esta escasez de efectivo me ha bajado la venta en un 30%. Mucha gente no carga ni para el periódico pero yo les doy la facilidad de pagarme semanal por transferencia y así me resuelvo”.

Por otro lado, asegura que lo único que no baja las ventas es el cigarro, “es increíble cómo hay una ansiedad constante en la gente, aunque ya no compran por cajas la venta se mantiene”.

Así mismo, los “bien cuida’o” (cuidadores de carros), también sufren la caída, su servicio no tienen tarifa fija y viven de los aportes de la gente que se han reducido al mínimo. Carlos, como se identificó, lamentó que de recibir 10 o 20 mil diarios ha pasado a 3 mil, por lo que ha redoblado sus jornadas y cambiado a sitios más centricos para poder obtener un ingreso considerable.

“La gente me dice ‘te los debo’ o ‘pa’ la otra te doy algo’, yo los entiendo porque la cosa está dura”, señaló Carlos desde su esquina, en una panadería del norte de Maracaibo.

De la misma manera, la crisis ha llegado a los fruteros de las zonas más céntricas de la ciudad, desde sus puestos de venta lamentan haber perdido hasta 75% de sus ingresos. Mario Paz, vendedor de cambur, dijo que de 20 cestas semanales ahora le pide a Dios vender al menos 3, mientras que su compañero de esquina, encargado de las fresas, Javier Araujo, declaró que a veces se ben en la necesidad de comer de su propia mercancía porque no les alcanza para almorzar. “Erámos ricos y no lo sabíamos”, finalizó.

