El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, pidió hoy al gobierno de Nicolás Maduro “saber la verdad” sobre lo que sucedió esta madrugada en un cuartel del Ejército en la ciudad de Valencia, en el norte del país, un episodio que el chavismo calificó como “un ataque terrorista” y sus protagonistas como “una acción cívico militar” en defensa del Poder Legislativo.

“Queremos saber la verdad, que no nos vengan con cuento chino, que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia”, exigió Borges en un foro titulado “Encuentro en defensa de la Constitución” y organizado en un predio de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

Borges aprovechó ese encuentro de dirigentes opositores y ex chavistas para referirse a lo que pasó esta madrugada en la 41 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano, ubicada en Valencia, estado Carabobo, y desató una ola de versiones y rumores, que alimentó aún el clima de tensión y polarización política que se vive en el país.

Después de meses de protestas, represión y violencia callejera, ayer se vivió una jornada de especial tensión cuando Mercosur suspendió a Venezuela y la polémica Asamblea Nacional Constituyente inauguró sus sesiones con la remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una medida repudiada por la mayoría de la región y potencias como Estados Unidos y la Unión Europea.

