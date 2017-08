Aunque había dicho que prefería suicidarse, Daniel Craig volverá a ser James Bond

Agosto 16, 2017 - 12:58 pm

Hace dos años, cuando Daniel Craig estaba promocionando la película “Spectre”, dijo tajantemente que prefería suicidarse antes de interpretar de nuevo a James Bond.

“Preferiría romper un vaso y cortarme las muñecas. No, en este momento no. Desde luego que no”, respondió el actor a la revista Time Out, cuando fue preguntado si le gustaría rodar una nueva película de la franquicia. (Archivo Me “cortaría las muñecas” antes de volver a ser James Bond: Daniel Craig).

Pero también dejó claro que por lo menos “durante al menos uno o dos años” no quería pensar en el Agente 007 y que “si hiciera otra película de Bond sería solamente por dinero”.

Ya sea porque se reconcilió con el personaje que lo lanzó a la fama mundial o por dinero, el mismo Daniel Craig confirmó que protagonizará la cinta número 25 de esta exitosa saga de espionaje.

Así lo dijo en “The Late Show” cuando el presentador Stephen Colbert le preguntó “¿Volverás a ser James Bond?”, a lo que el artista respondió “sí”.

“Sí, voy a volver, y no podría sentirme más feliz. He sido bastante cauteloso a la hora de hablar de este tema. He estado haciendo entrevistas al respecto todo el día y la gente no ha parado de preguntarme lo mismo todo el rato, y yo he jugado al despiste. Pero sentía que, si le iba a contar a alguien la verdad, debía ser a ti”, le dijo a Colbert, reconociendo que “en el fondo” siempre supo que se pondría el esmoquin una vez más pero tan solo para dejar el pabellón lo más alto posible.

No obstante, volvió a asegurar que la próxima cinta, que será la quinta película en la que encarne a James Bond, será su última participación en la saga.

“Creo que con esta acabará todo. He acabado. Quiero despedirme con estilo, tengo muchas ganas de hacerlo”, añadió.

Sobre las declaraciones de 2015 en las que dijo que se “cortaría las venas” antes de volver a interpretar a James Bond, Craig dijo estar arrepentido y reconoce que estuvieron fuera de lugar.

“No tiene sentido inventarse excusas, pero habían pasado solo dos días desde que había acabado de rodar la película. Me llevaron directo a una entrevista y alguien me planteó la cuestión. En lugar de dar una respuesta elegante, di una muy estúpida”, reconoció.

