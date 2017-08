Asymmetrica: Venezuela está regida por un cartel de drogas, no por un gobierno

Agosto 16, 2017 - 4:48 pm

El episodio alrededor del plan para asesinar al senador republicano Marco Rubio ha servido a Vanessa Neumann, presidenta de la compañía asesora y analista de riesgos Asymmetrica, para ilustrar la conducta y características de los carteles de droga que asimila al régimen de Nicolás Maduro.

Estas aparentes amenazas contra Rubio supuestamente provienen de Diosdado Cabello, figura de poder del PSUV, asociado desde hace tiempo con una red de narcotráfico que ha penetrado lo más interno de las instancias del Estado venezolano.

Durante una entrevista en el programa Varney & Co, de la cadena estadounidense de noticias Fox Business, Neumann señaló que desde la primera dama, Cilia Flores, hasta los altos mandos militares están involucrados en este conglomerado criminal, llamado por el Departamento del Tesoro de EE UU “La organización narcotraficante Flores.”

“Venezuela está regida por un cartel de droga, no por un gobierno”, indicó Neumann.

Las sanciones que el gobierno de los EE UU ha impuesto a individuos de peso en el régimen de Maduro apuntan a que hay claridad al respecto en Washington.

Neumann resalta que dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas algunas unidades de bajo rango se estarían enfrentando a sus comandantes, añadiendo algún aliciente de la oposición. Esto lleva a las más recientes declaraciones del presidente de los EE UU, Donald Trump, en las cuales admite que habría la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.

Según la analista, encuestas a los venezolanos sobre tal posibilidad indican que no mirarían con malos ojos una hipotética intervención militar estadounidense, lo cual no es sorprendente, puesto que países como Cuba e Irán llevan años practicando una notable injerencia a través de efectivos militares en los asuntos del país, desde que Chávez lo anotó en la Ley Orgánica del 2006. “Desde el punto de vista de los venezolanos, ya hace mucho tiempo han sido invadidos por fuerzas extranjeras”, insistió.

Para todos es conocido que la negociación de una salida pacífica para la crisis venezolana no ha sido positiva hasta el momento a pesar de los esfuerzos y sanciones.

Reiteró que no se debe invertir en bonos venezolanos hasta tanto no haya una transición política. Esto como modo de presión a un régimen que no está reconociendo los deseos y derechos democráticos del pueblo.

