Así defendió Norkys Batista a los venezolanos en Panamá (Video)

Agosto 27, 2017 - 8:49 pm

Luego de los numerosos incidentes, que se han registrado en Panamá con venezolanos, quienes han sido víctimas de xenofobia por parte de panameños, este sábado, la reconocida actriz venezolana, Norkys Batista, utilizó su cuenta en Instagram para pronunciarse sobre un vídeo que circuló en las redes sociales, en donde un militar improvisó un baño en pleno aeropuerto de ese país.

En ese sentido, la también modelo manifestó “mi gente querida de Panamá me da mucha vergüenza ajena que hayan muchos venezolanos en tu país robando, matando y haciendo trampas, eso no está bien, te apoyo en tu rechazo a esa gente… en lo que no puedo apoyarte es que nos metas a todos en el mismo saco!… por aquello de que caras vemos, corazones no sabemos.

Así mismo, Batista señaló que no todos los venezolanos son delincuentes, por lo cual pidió respeto, ya que muchos de sus compatriotas han “aportado y sumado mucho a Panamá”. Por ultimo, reveló por lo que pasó durante su estancia en ese país “viví en tú país 6 meses y en carne propia sentí disimuladamente tu desprecio a muchos, sin embargo olvidé lo malo que viví y me quedo con lo bueno que aprendí”.

Noticia al Día