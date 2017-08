Así de cerca estuvo este avión de causar la mayor tragedia de la historia en el aeropuerto de San Francisco, EE UU

Agosto 3, 2017 - 8:50 am

La Comisión Nacional de Seguridad del Trasporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha divulgado unas imágenes que muestran cómo un Airbus A320 de Air Canada evitó en el último momento el choque con otros aviones que se encontraban en una pista del aeropuerto internacional de San Francisco (Estados Unidos).

El avión voló a apenas 18 metros del suelo y estuvo a punto de chocar con cuatro aeronaves que esperaban llenas de pasajeros y con los tanques de combustible llenos su turno para despegar.

El hecho ocurrió en la noche del 7 de julio pasado. Los pilotos del Airbus —que efectuaba el vuelo ACA759 desde Toronto con 135 pasajeros y cinco tripulantes a bordo— se equivocaron de pista al tratar de aterrizar.

La imagen de arriba difundida por la NTSB presenta un mapa de la pista de aterrizaje con las posiciones de las aeronaves. La instantánea de abajo muestra el Airbus A320 de Air Canada volando justo por encima de un aparato de United Airlines.

Los radares del aeropuerto no detectaron al Airbus A320 ya que estaba alejado de su trayecto y fue la propia tripulación de United Airlines quien advirtió a los controladores aéreos. A su vez, los pilotos de Philippine Airlines también encendieron las luces de su avión para alertar al avión de Air Canada de su error. Por suerte, los pilotos consiguieron abortar la operación de aterrizaje antes de que fuera demasiado tarde.

Aún no han sido determinadas las causas del incidente. Los dos pilotos al mando del Airbus de Air Canada eran profesionales experimentados. El capitán tenía más de veinte mil horas de vuelo, mientras que el copiloto contaba con cerca de diez mil. Estos confesaron a los investigadores que no recordaban “haber visto aviones en la pista pero que había algo que no estaba bien”.

