Ariana Grande se conviertió en Spice Girl y las redes enloquecieron (Video)

Agosto 17, 2017 - 10:10 pm

La voz de Ariana Grande es genuinamente hermosa, no sólo cuando interpreta sus propias canciones, también cuando toma clásicos y los transforma en nuevas joyas.

Lo hizo con Somewhere Over The Rainbow y ahora con una de las canciones más emblemática del grupo pop por excelencia, Say You’ll Be There de las Spice Girls.

En el baño, frente al espejo, con una mirada bastante juguetona, Ariana hizo el más épico viaje en el pasado al interpretar esta pegajosa canción.

“Por siempre mi mood” puso en el video en blanco y negro que ella misma se tomó mientras cantaba Say you’ll be there / I’m, giving you everything / All that joy can bring, this I swear.

forever m00d #forgotthebridge #imissagoodharmonicasolo Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 2:49 PDT

E!