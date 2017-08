Argenis, el ‘Bravo’ del periodismo militar, explica a NAD las claves de una fuente armada

Agosto 9, 2017 - 8:20 am

Ochenta años tiene de vida y la mitad de ella la dedicó a las noticias. Especialista en el periodismo militar en medios como El Nacional de Occidente, Panorama y Crítica. En sus dedos guarda las huellas de noticias que retumbaron a nivel regional, nacional e internacional y uno de sus temidos tubazos fue de tal impacto que Venezuela y Colombia casi llegan a un conflicto bélico en agosto de 1989.

Argenis Bravo, experto en tema militar, se tomó unos minutos para conversar con NAD acerca de lo que lo llevó a ejercer el periodismo como una forma de vida, la fuente que eligió para llenar las páginas de los periódicos y sobretodo, las estrategias y claves que tuvo que usar para ejercerlo con profesionalismo.

Hermano de Douglas Ignacio Bravo Mora, político venezolano y ex-líder guerrillero considerado el máximo jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en las décadas de los 60’s y 70′, Argenis, asegura que tanto el comunismo como el periodismo siempre lo persiguieron en la vida.

Tres veces premio nacional de periodismo

En 1964, Argenis Bravo realizó un reportaje sobre los barcos de guerra que participaron en el bloqueo contra Cuba y la publicación le hizo alzarse con el primero Premio Nacional de Periodismo, un trabajo único y merecedor de gran reconocimiento.

El segundo galardón llegó en 1975, cuando su tacto periodístico dio con otro caso que fue de gran impacto nacional. Se trató de un escándalo sobre unas tuberías se compraron para el Complejo Petroquímico de El Tablazo, las cuales no estaban dentro de las especificaciones técnicas.

El tercero llegaría luego de difundir nada más y nada menos que una corbeta colombiana, de Caldas estaba en el Golfo de Venezuela en actitud sospechosa. Conociendo el mundo militar como la palma de su mano, dijo las coordenadas exactas de la ubicación de la embarcación, así ningún medio pudo desmentir la noticia que impactó al mundo, una crisis diplomática entre los gobiernos venezolanos y colombiano que casi llega a un conflicto bélico.

Esta sería la gran hazaña y quizás la más reconocida de este humilde servidor que cada vez que puede, manifiesta que decir la verdad y nada más que la verdad, es la fórmula para hacer buen periodismo.

No obstante, Argenis cuenta que su sueño principal siempre fue formar parte de las filas de la Fuerza Armada de Venezuela, de ahí que su vocación en el periodismo lo llevara a dedicarse a la fuente en la que siempre se destacó.

Sentado en el cómodo mueble de su hogar, al que dio por nombre “Macondo”, en honor al pueblo ficticio de la novela “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, Argenis explica las claves que un periodista debe tomar en cuenta para destacarse en la fuente militar:

Querer ser un militar hasta las lágrima y creerse uno, es un buen inicio

“Yo no iba a ser periodista, yo iba a ser militar, era lo que quería. En el año 1957 teníamos las Fuerzas Armadas más fuertes de Latinoamérica en ese entonces, con aviones subsónicos de 960 kilómetro por hora, podíamos coger una carga de bomba ir a otro país, destruirlo y regresar en un instante, era un orgullo nacional”, cuenta.

A pesar de prepararse física y mentalmente para la prueba sus condiciones físicas no lo dejaron entrar en las filas militares.

“Cuando fui a realizar la prueba en Maracay, en la Escuela de Aviación Militar, me rasparon; sin embargo, en cultura saque cien, la máxima puntuación. El problema fue que cuando yo estaba presentando la prueba física me mandaron a correr mil metros; Los corrí y después me ordenaron 500 metros más y los corrí también; pero al terminar los mil 500 metros, el comandante dijo ahora los que están presentando la prueba vamos a verlos correr mil metros más… Yo me tiré a la grama, ya no me daban las piernas. Ese día lloré mucho”.

Formarse para lo que te gusta

Pasado el tiempo, Argenis se enteró que en el viejo Paraninfo de La Universidad del Zulia (LUZ) harían una prueba para jóvenes con ansias de estudiar periodismo y decidió participar, ya que en cultura general le había ido bien gracias a la lectura diaria de la prensa.

“En esta prueba respondí todas las preguntas gracias a que todos los días yo compraba El Nacional y de ahí aprendí muchas cosas, por eso saqué cien puntos”.

“Así fue como entre en la escuela de periodismo, yo digo que nací para ser periodista, fui becado por El Nacional y me dediqué a escribir la fuente militar porque ese era el germen que siempre tuve, el de querer pertenecer a la FAN”.

Tener claro lo qué es el periodismo

“El que quiere ser periodista debe saber la grande responsabilidad que tendrá en la vida. Esta es una carrera fundamentalmente para orientar a la sociedad. El periodista es un abridor de camino”.

Cuando se quiere una fuente se investiga, se aprende y se le dedica tiempo

Argenis cuenta que escribir para una fuente periodística no solo es levantar el teléfono y tener contactos. También se debe tener pasión, debe haber disposición para estudiarla y tiempo de sobra para dedicarle.

“Viviendo aquí en Maracaibo, no solo me hice de contactos con los jefes de la guarnición militar, sino que me iba a todos los desfiles y todos los actos que hacían en el Cuartel Libertador, sin importar si estaba de guardia o no, cuando pasaban lista ahí estaba yo, al tanto de todo. Fue tanta mi dedicación a la fuente que a lo largo de mi carrera recibí 16 condecoraciones militares sin ser uno”, afirma.

La fuente militar de hoy en día

Argenis señala que el periodismo militar sirve para mantener orientada y bien informada a una colectividad acerca de la institución que tiene en su poder las armas de la república.

“Ella se debe ejercer con un perfil netamente institucional y profesional… Cuando hablo de institucional es porque ellos son los que tienen las armas de la república y no se puede tener una Fuerza Armada convertida en guerrilla, en la clandestinidad, sino que como cartas abiertas deben estar para que el pueblo las conozca”.

A su juicio, hoy en día la fuente militar está extinta y cerrada. “Ya no es como antes donde había un periodismo institucional y donde los periódicos tenían la libertad de tener periodistas dedicados a ese renglón informativo”, precisa.

El periodismo militar debe ejercerse abiertamente

“El periodismo militar debe ser abierto, y debe permitir a los medios su acceso a la información porque ellos son formados en academias militares al igual que se forma un médico o un periodista y no tienen por qué ser reservados o aislados de las demás informaciones”, explica.

Para Argenis Bravo, La Fuerza Armada de la actualidad ha cambiado los esquemas de su formación. “Antes era más institucional, ahora son revolucionarias, antes se dedicaban a cuidar la frontera y defender la soberanía, ahora ese no es el principal objetivo, sino defender la revolución, proteger el socialismo”.

Desde su perspectiva, la crisis política que atraviesa el país debe ser superada con urgencia y lo mejor para ello sería a través de un pacto de no más agresiones entre el gobierno y la oposición venezolana.

“La oposición tiene la oportunidad de reconquistar la democracia en Venezuela, pero debe saber hacer política, saber esperar y prepararse para las presidenciales del 2018”, fin.

Fotos: Mysol Fuentes

