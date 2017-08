“Aquí el debate no son las regionales, es salvar al país”: Capriles

Agosto 6, 2017 - 1:49 pm

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, afirmó que el debate en Venezuela no debe ser si ir a las elecciones regionales o no, ni permanecer en el discurso de la polarización, sino salvar a Venezuela.

“Señores, se nos va a ir la vida en un debate. El debate hoy en el país no son las elecciones regionales; es la comida, es las medicinas y es salvar a Venezuela. Ese es otro espacio de lucha como muchos otros que debemos dar hoy en Venezuela. Este país se está destruyendo, se está yendo al suelo. Aquí con la constituyente lo que viene es más hambre, más allá de las persecuciones que puedan venir. La constituyente significa que por la ambición de poder de un grupo que no quiere contarse termine Venezuela aislada, con menos importaciones, menos comida, menos medicinas, más hambre, más miseria. ¿Qué vamos a hacer entonces los venezolanos, nos vamos a quedar en un debate o tenemos que abrir todos los debates y todos sumar esfuerzos”, dijo en el foro de Encuentro en Defensa de la Constitución, que se lleva a cabo en la Universidad Católica Andrés Bello.

El gobernador de Miranda celebró la presencia en el evento de figuras como el ex ministro de Defensa Miguel Rodríguez Torres; la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el diputado que formó parte del oficialismo Eustoquio Contreras y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

“Yo creo que aquí ninguno de nosotros es dueño de la verdad, aquí no hay nadie perfecto. Sobre esa base, no hay que tenerle miedo al debate, a hablar y se lo digo a los compañeros que nos acompañan: en este país tiene que cambiar aquello de que para darnos la mano hay que poner cara seria (…), cuántas diferencias no hemos tenido y está bien que las sigamos teniendo (…) No le tengamos miedo a las diferencias, a sumar esfuerzos, porque hoy lo que está en juego es Venezuela, ¿o es que acaso no somos venezolanos todos y no nos duele la patria de Bolívar? Llegó la hora de salvar la patria de Bolívar”, ratificó.

Capriles recordó que en el pasado se han cometido muchos errores y se ha rectificado. A su juicio, los venezolanos tienen derecho a expresarse en elecciones y lograr los cambios.

“Nosotros cometimos muchos errores en el pasado y los asumimos, no somos perfectos. Rectificamos y tuvimos años duros sobre la base del aprendizaje, de la madurez. También sobre la base del andar se madura. Nosotros asumimos hace largos años ya la construcción de una mayoría popular, aglutinar, organizar, la democracia es eso, el poder no le pertenece a nadie, le pertenece al pueblo”, agregó.

El Nacional