¡Aparecieron rotas las garrochas de Robeilys Peinado!

La novela de Robeilys Peinado con sus garrochas finalizó este viernes con la aparición de sus pértigas extraviadas, informó la atleta criolla en Twitter.

“Por fin mis garrochas llegaron al lugar de la competencia, espero que todo esté en orden en este estuche”, escribió la joven de 19 años, que obtuvo el noveno lugar en Zurich.

Cuatro días después de haber perdido sus instrumentos deportivos en el vuelo desde Birmingham- Frankfurt-Zurich, la venezolana pudo recuperar sus garrochas, sin embargo tres de sus armas se encontraron rotas.

A reemplazar las garrochas rotas

“Lamento decirles que 3 de mis garrochas principales no se encuentran en buen estado..estan rotas”, admitió Peinado, quien compitió en la última parada de la Liga de Diamante con las pértigas de la cubana Yarisley Silva. “Espero poder reemplazarla pronto”, agregó.

La caraqueña se lució con su garrocha en el 2017 al alcanzar la medalla de oro en el campeonato Suramericano de Paraguay, y la presea de bronce en el Mundial de Atletismo en Londres. “Que lastima que las cosas no están saliendo como quiero pero no puedo pedirle más cuando me ha dado una maravillosa mitad de temporada”, destacó Robeilys Peinado.

