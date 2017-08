Agosto 29, 2017 - 6:48 pm

Rechazaron bloqueo económico contra Pdvsa

Diputados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobaron la noche de este martes abrir un juicio histórico en contra de los dirigentes opositores que han promovido una intervención extranjera en contra de Venezuela. La aprobación de esta medida se efectuó por votación unánime.

El llamado juicio histórico, forma parte de uno de los puntos del decreto aprobado por el parlamento en rechazo al bloqueo económico de los Estados Unidos en contra de Venezuela.

El documento fue leído por Diosdado Cabellos y dictamina los siguientes pasos a seguir:

1- Repudiar y condenar la ilegítima e ilegal orden de Estados Unidos contra Venezuela.

2- Asumir el llamado del presidente Nicolás Maduro de iniciar un juicio histórico por traición a la patria en contra de dirigentes que incitaron al intervencionismo.

3- Declarar como “traidores de la patria” a los actores que han promovido la intervención y solicitar a los órganos competentes la investigación profunda y castigos a los culpables.

4- Saludar las declaraciones de apoyo de países vecinos.

5- Expresar el completo y absoluto respaldo al presidente de Nicolás Maduro, a su gabinete de gobierno y a las acciones económicas que deberá tomar en respuesta a dichas sanciones.

Debate

El decreto, fue sometido a votación luego de de un intenso debate que inició con la participación de Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC.

“Desde la oposición han solicitado bloqueo financiero contra Venezuela, han solicitado bloqueo comercial, intervención militar, armamento para hacer la guerra, y el jefe del imperio (Fonald Trump) atendiendo esta solicitud dio un paso adelante para agravar un bloqueo que ya estaba sufriendo nuestra patria”, expresó Rodríguez al inicio del debate.

El punto de la orden del día especifica como primer punto el proyecto de decreto constituyente en contra del bloqueo económico de Estados Unidos a Venezuela.

“Se está dando una apropiación ilegítima del gobierno estadounidense en contra de activos de Venezuela… Este bloqueo busca afectar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Busca apropiarse de Citgo en los Estados Unidos, pero no podrán asfixiar la economía del país.”, puntualizó Rodríguez.

Por otra parte, la presidenta del parlamento, reiteró su rechazo al comunicado emitido por la Mesa de la Unidad Democrática a favor de las sanciones. “Esas justificaciones que expresó la MUD son inaceptables y más aún cuando piden a otros países aplicar medidas similares a las del imperio… una acción imperial de esta naturaleza no tiene justificación”, expresó.

“Debemos pedir un juicio histórico en contra de los traidores”

Por su parte, el constituyentista, Adán Chávez, afirmó: “Esta arremetida del imperio y sus aliados tiene unos antecedentes desde el mismo momento en que Hugo Chávez asumió la república”

A su juicio, el plan de EE UU tiene tres líneas de acciones en contra de los venezolanos. “La primera de ellas es la guerra mediática, la segunda es la guerra económica y la tercera es la guerra terrorista que tuvo una de sus peores incidencias los últimos meses”, aseveró.

“Ellos (EE UU) han venido acelerando sus acciones cada vez que sufren una derrota, y ahora, con la tremenda derrota del 30 de julio, quieren arremeter con todo, pero desde que se instalo la ANC aquí solo se vive un ambiente de paz”, dijo.

Al respecto, aseguró que el pueblo venezolano está dispuesto a defender la revolución en el terreno que sea. “Con estas sanciones intentan ahogarnos economicamente, pero, además, desde el imperio han dejado abierta la posibilidad de aplicar una intervención militar, pero nos seguimos preparando, vamos a vencer y actuaremos en el terreno que sea necesario”, acotó.

Afirmó que el decreto de esta tarde es importante para rechazar de manera pacífica y “total” el intervencionismo extranjero.

Chávez asomó la posibilidad de solicitar un juicio histórico en contra de los voceros que han pedido intervencionismo en Venezuela. “Debemos solicitar que se haga un juicio histórico, que se investiga a quien tenga que investigarse y que se castigue a quien tenga que ser castigado. Aplicando la justicia seguiremos en paz”.

Gladys Requena, afirmó que los voceros opositores que recorren el mundo buscando la intervención de Venezuela se trata de una banda de delincuentes. “Si traición a la patria es un delito, entonces todos estos dirigentes son unos delincuentes consagrados en nuestro código penal venezolano”, acusó.

Requena denunció que sectores extremista de la oposición se han dedicado sistemáticamente a forjar alianzas con otras naciones extranjeras para atentar contra la estabilidad de Venezuela. “Hemos visto como han ido a los congresos del mundo para solicitar que Venezuela sea intervenida”.

Desde su punto de vista los venezolanos están enfrentando una “legión” de traidores.

“Los venezolanos tenemos el derecho de darnos la forma de gobierno que nos dé la gana y de construir la república que soñamos mientras que los demás países tienen el deber de respetarnos”, aclaró.

La constituyente indígena Aloha Núñez tomó la palabra para pefir justicia en contra de los “traidores de la patría”.

“Nosotros queremos es paz y trabajar, pero para que haya tranquilidad debe haber justicia y es lo que queremos, que se castiguen a los traidores”.

“Los pueblos indígenas apoyamos que se enjuicien a los traidores de la patria, nosotros vamos a defender nuestro territorio y defenderemos siempre la patria”, recalcó.

“El imperio quiere nuestro petróleo”

El constituyentista, Fernando Travieso, señaló que Estados Unidos busca apoderarse del petróleo venezolano.

“Las grandes compañías norteamericanas y europeas se están quedando sin petróleo… Es evidente que el objetivo de todo este conflicto es despojar a Venezuela de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, en donde hay más reservas de petróleo que en todas las reservas del mundo juntas”, mencionó.

“Deben sancionar a dirigentes opositores”

El diputado Julio Chávez, intercedió para que la ANC haga justicia a favor del pueblo venezolano y en contra de los que incitan a una invasión extranjera.

“Creo que esta actitud de la oposición venezolana, y de dirigentes como Julio Borges, Freddy Guevara, Juan Requesens y todos los que han incitado a la invasión de Venezuela, merecen el repudio de todos y además deben ser enjuiciados para que nunca más se repitan acciones como la de ellos”, apuntó.

Erika Farías comentó que EE UU pretende detener las políticas que van orientadas a la revolución y se sumó a la petición de sus homólogos de abrir un juicio en contra de dirigentes de oposición que a su juicio han incurrido en “traición a la patria”.

“Hagan lo que tenga que hacer para condenar a los que piden que nos ahoguen económicamente y nos invadan”, solicitó la diputada a la directiva.

Calificó el bloqueo económico como un ataque al país y no a una institución del Estado. “Esas sanciones que nos pretende aplicar Donald Trump con su imperio no es una sanción a Pdvsa o a un dirigente por si solo, sino un ataque a nuestro pueblo”.

Varela se sumó a la solicitud de juicio

Iris Varela, salió al paso, y catalogó el debate de interesante. “Este es un debate por la defensa de la patria. Todos los que me precedieron han dicho la palabra precisa que necesitamos: Juicio”

“La derecha lo que ha hecho es burlarse del pueblo y han sido utilizado como títeres, pero el hecho de que los hayan usado no quiere decir que no habrá justicia, no se van a salvar, la independencia de Venezuela costó mucha sangre”.

Asimismo, tildó de ‘traidores y quinta columnas’ a los militares Miguel Rodríguez Torres y Hebert García Plaza y elevó una solicitud al Alto Mando Militar para que sean degradados de sus cargos.

El ciclo de participaciones lo cerró la presidenta del parlamento, Delcý Rodríguez, quien afirmó que las acciones de los “enemigos de la patria” no quedarán impune.

“sabemos lo que significa ser la principal potencia petrolera del mundo… Este bloqueo financiero que busca afectar la afquisición de medicamentos y alimentos para el país.

Aseguró que los dirigentes opositores tienen una alianza ‘perversa y carroñera’ con agentes extranjeros para, de forma ilícita, apropiarse de los recursos financieros venezolanos.

“Tiene razón la constituyentista Iris Varela, no puede haber impunidad ante tal traición y por eso fuimos activados como poder constituyente originario”, expresó.

Rodríguez llamó al pueblo venezolano a la máxima organización para la distribución de medicamentos y alimentos.

“Nos esperan nuevas negociaciones con otras naciones, un futuro bueno y liberador para Venezuela”, resaltó.

Manuel García/@Manuel_ 23g

