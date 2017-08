AN aprobó proyecto en respaldo a la declaración de cancilleres sobre situación de Venezuela

Agosto 9, 2017 - 12:00 pm

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles un proyecto de acuerdo en respaldo a la declaración de cancilleres que se efectuó en Lima, Perú, donde 17 países debatieron la situación de Venezuela.

“Los países reiteran que en Venezuela no hay democracia y se destruyó el orden constitucional. No es solo el continente americano, Unión Europea también deja claro que no se reconocerá la fraudulenta ANC ni sus actos”, expresó el presidente del Parlamento, Julio Borges.

Asimismo, declaración abre camino para sanciones personales a “funcionarios corruptos, narcotraficantes y violadores de DDHH”, consideró el Parlamentario.

También, la plenaria del Poder Legislativo aprobó un proyecto de acuerdo en rechazo a las facultades de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) frente a los demás poderes de la República.

