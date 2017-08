Almagro: Luisa Ortega y magistrados designados de la AN investigarán casos de corrupción en Venezuela

Agosto 24, 2017 - 6:16 pm

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó este jueves que la exfiscal Luisa Ortega Díaz investigará la corrupción de Venezuela juntos a los magistrados designados por la Asamblea Nacional (AN).

A través de su cuenta en Twitter, Almagro precisó que recibió hoy a los siete magistrados en la sede de la OEA en Whasintog DS, Estados Unidos, para “realizar una reunión y así tocar el tema de Venezuela”.

Asimismo, reiteró su apoyo a los magistrados designados por la AN y ratificó que “las decisiones y sentencias del actual Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no son válidas hasta tanto no integren a Magistrados juramentados por la AN”.

“Es importante que los magistrados juramentados sean respetados en su posición institucional por la AN y el sistema político”, señaló.

Magistrados coordinarán con la Fiscal @lortegadiaz investigación de casos corrupción del régimen de #Venezuela pic.twitter.com/FgeGzJnIw7 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 24, 2017

Es primordial que Magistrados juramentados sean respetados en su posición institucional por la @AsambleaVE y el sistema político #Venezuela pic.twitter.com/HNu2r2iMc6 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 24, 2017

Recibí a Magistrados del TSJ designados x @AsambleaVE a quienes expresé mi reconocimiento x trabajo en defensa de Estado de Derecho #Vzla pic.twitter.com/NVxGAxKvYv — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 24, 2017

