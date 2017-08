Agosto 8, 2017 - 11:05 pm

La crisis en Venezuela está afectando al acceso a los alimentos en algunas islas del Caribe, afirmó hoy en una entrevista con EFE en Montevideo la coordinadora regional del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) en América Latina y el Caribe, la mexicana Luisa María Calderón.

“En las islas del Caribe, donde no hay agua para sembrar, donde la tierra es muy salina, donde no hay una sensación agradable para hacer agricultura por su historia de haber sido esclavos, importan alimentos de Venezuela y la crisis en Venezuela está afectando el acceso a los alimentos”, declaró Calderón.

También se mostró preocupada por el país caribeño la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en Mesoamérica, Marlene Madrigal, quien indicó que “aunque quisiéramos poder colaborar” con Venezuela “no podemos ayudar más que con una moción aprobada por cada uno de los parlamentos”.

Ambas mujeres se desplazaron a la capital uruguaya en el marco de los preparativos del “VIII Foro de Parlamentarios contra el Hambre” que se celebrará del 25 al 27 de octubre en Montevideo.

Además, Calderón también mostró su preocupación por los índices de hambre que muestran Paraguay, Haití o Guatemala y señaló que en este último destino hay un “46 % de gente con hambre”, pese al “esfuerzo importante” que está haciendo el país centroamericano.

Asimismo, la senadora mexicana resaltó que otro desafío que hay que “revisar” es la malnutrición y la obesidad, un problema que afecta no solo a su país, “el campeón de obesidad”, sino a otros países de la región.

“Uruguay tiene una cifra muy pequeña de no acceso a los alimentos, sin embargo, tiene una cifra que crece respecto a la malnutrición y la obesidad”, indicó la mexicana y añadió que esto podría deberse al “acceso fácil a alimentos ya procesados o con un salario pequeño que no permite consumir frescos y carnes, que cada día son más caros”.

Con respecto a las soluciones, la política norteamericana destacó algunas de las leyes marco que crea el FPH que van desde el derecho de la alimentación, a la agricultura familiar, pasando por la alimentación escolar.

La especialista también recalcó la importancia de crear “círculos virtuosos” y no “viciosos” con los productores locales, ya que “el 70 % de los alimentos los producen gente que es pequeña productora y también tiene hambre”.

Para conseguir mejores resultados, además del Foro, el FPH también irá a 100 lugares de la “región de América Latina y Caribeña donde no se han podido bajar los índices de hambre”, anunció la experta.

El objetivo de este proyecto es que mediante la ayuda de “estudiantes, investigadores e instituciones, que han trabajado en esos lugares” se pueda “tener un diagnóstico de qué es lo que impide que se reduzca el hambre, de si las estrategias generales de un país no funcionan y de qué cosa hace que los Estados no puedan bajar los indicadores de no acceso a los alimentos”.

Calderón hizo hincapié en que el objetivo de la organización es crear una “generación hambre cero” ya que el lema del grupo de parlamentarios que busca atacar el flagelo de la inseguridad alimentaria desde la voluntad política, la pluralidad, el intercambio de conocimiento y el consenso es “Una región libre de Hambre y Malnutrición para el 2025”.

“Nosotros estamos obstinados en que lleguemos a la meta de hambre cero, por eso esta propuesta de ir a 100 lugares donde los indicadores duelen más”, concluyó la mexicana.

