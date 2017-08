Adiós a Venus (Ramón Escalante)

Agosto 13, 2017 - 4:44 pm

Venus… llegaste a nuestra vida en una contingencia… tu hermanita fue el regalo de cumpleaños para Mery y cuando apenas empezábamos a quererla, se murió de repente, quizás de un infarto… y te buscamos de emergencia para detener su llanto… diez años nos acompañaste y también fuiste de Mariban, de Andrés, de Zaida y de Juan, de todos un poquito…

Ahora te has ido, también de repente, entre la mayor crisis del país y de mi vida… y aunque estoy deprimido, tendría que agradecerte el gesto de despedirte para no agobiarme más, porque yo no podía pagar la pimpina de gasolina a 20 mil bolívares para andar en Táchira, ni pagar 200 mil por un saco de perrarina y hasta me parecía pecado darte proteínas cuando los niños de toda Venezuela sencillamente tienen hambre…

Es más, hasta me apena llorar por ti, Venus Margarita, siendo que cien madres lloran sus hijos, otros van a verlos en los retenes militares y miles y miles los ven partir hacia el exilio… pero necesitaba compartirlo porque es el único antidepresivo que me queda… Buen viaje cachorrita, al cielo de los animalitos buenos…

Ramón Escalante