Agosto 21, 2017 - 7:36 pm

El presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Adán Chávez Frías, destacó que Venezuela representa una amenaza para el imperio norteamericano por promover un proceso bolivariano, liberador e integrador.

“Somos una amenaza no porque vayamos a invadir territorios o a lanzar las bombas nucleares que no tenemos. Somos una amenaza debido a que el comandante Chávez comenzó una alianza que retomó casi después de 200 años la idea bolivariana de la unión de nuestraamérica, en circunstancias nuevas”, acentuó este lunes en Barinas.

Afirmó que desde Venezuela y Cuba se ha promovido una revolución continental que contribuyó a la llegada de gobiernos progresistas en Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, entre otros países.

“Vamos a desplegarnos con mayor fuerza para seguir llevando nuestras verdades al mundo. El imperio sigue atacando, dentro de su guión continúa enfocado hacia liderazgos individuales. Por eso nos han sancionado, pero esas acciones no tienen ninguna repercusión en nuestro desempeño diario”, aseguró.

El constituyentista aseveró que diferentes naciones hermanas rechazan las pretensiones intervencionistas del presiente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

“Hemos visto las reacciones de gobiernos que no tienen nada de revolucionarios y se manifestaron en contra de una intervención militar en Venezuela. No estamos solos, el imperio no puede atentar contra nuestra soberanía”, agregó Adán Chávez.

AVN