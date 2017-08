60 años bien vividos y los que faltan: ¡Felicidades, Carmencita Zabala!

Agosto 23, 2017 - 11:37 am

Existen mujeres que se sienten bellas, inteligentes, atractivas, la perfecta ama de casa, la mejor profesional universitaria, la mejor hija, esposa, hermana, madre, amiga, otras no saben definirse, no le paran a la vida, viven por vivir, en fin, es una gama de personas tan distintas y distantes a quienes hay que dejarlas ser felices a su manera.

Si me preguntan cómo me defino, en una sola palabra les digo…SATISFECHA. ¿Por qué? Simplemente, porque Dios a través de mis padres me dio vida para disfrutar las delicias que él como creador nos ha dado. Porque nací a mediados del siglo 20 en plena dictadura de Pérez Jiménez, quien fue derrocado cuando yo tenía 5 meses de nacida y me desarrollé en democracia.

Nací en el año 1957 cuando en los mercados libres la carne de res y lomito costaba 6 bs el kilo y la pulpa negra, ganso y solomo a 5 bs, la leche en polvo nacional e importada la lata de medio kilo tenían precios de 1,87 bs, y las familias poseían casas y carros nuevos porque el poder adquisitivo lo permitían. Eso nos los contaba mamá.

Entre tanto, en mi casa teníamos un solo televisor en blanco y negro, marca RCA Víctor, estaba a la entrada del zaguán donde veíamos: La Lucha Libre, Casos y cosas de casa, El Conejo de la Suerte, El Llanero Solitario, Bronco, Los Picapiedras, Don Gato y su Pandilla, Camioneros entre tantas serie buenas y divertidas. En relación con las novelas no sé decirle, porque mamá y tía Matilde decían que yo estaba muy chiquita para “eso”.

En 60 años que cumplo hoy me siento SATISFECHA con lo que he hecho y logrado. Eso NO significa que ya puedo morir porque he cumplido algunas metas. Todavía quedan muchas por alcanzar, pero en la medida en que vivimos aprendemos tantas cosas que nos llevan a explorar más y más y ser felices.

60 años para muchos significa vejez, cuando en realidad es madurez. 60 años para otros es decadencia, cuando en realidad son experiencias vividas, 60 años para la mayoría es un ser que va en retiro, cuando en realidad es cerrar ciclo y abrir otro nuevo.

Recordando cómo fue mi vida: a mis 6 años ya sabía leer y escribir, a los 7 años conocí al padre Ríos, párroco de la Basílica quien nos llamaba a misa los domingos, a los 12 recibí 48 vacunas porque me mordió una rata, a los 13 años mi hermana se casa y quedo con 2 hermanos y otra hermana Dolores, disfrutando los paseos dominicales que papá y mamá programaban semanalmente.

Nos llevaban a comer helados Alfa, íbamos al zoológico que quedaba en la avenida Los Haticos, al aeropuerto Grano de Oro a ver llegar y salir aviones de esa terminal, (recuerdo las aeronaves de Viasa, Avensa y Aeropostal), íbamos a los campos de la Concepción donde vivía tía Justa, visitábamos a tía Socorrita y sus 10 hijos, fuimos a Caimare Chico, a las playas de la península de Paraguaná y paseos a los andes venezolanos. Son vivencias inolvidables.

De los 7 hermanos como siempre hay uno que es tremendo, por ese muchachito travieso nos castigaban porque se comía el majarete y los dulces que mamá hacía para las meriendas, se tomaba las maltas frías, siempre se excusaba diciendo, “a mí no me gusta eso”, por esa razón le creían y nos fuñían al resto. Cheo a estas alturas sigue igual de terrible.

Desde que nací en el hospitalito viví hasta los 15 años en la calle Los Andes, esquina con calle Providencia, a media cuadra de la famosa Quince Letras, donde tuvimos de vecinos al teacher Arrieta, dícese, Luis Arrieta, al cantante Nelson Enrique, y a los que hoy en día son sacerdotes José Palmar y Eduardo Ortigoza.

Recuerdo las famosas veladas para la procesión de la virgen de Chiquinquirá y más tarde las ferias, la tienda la VOC, calle La Salina a una cuadra de la casa donde habitábamos, la tienda El Medio Gofio del señor Evencio, la tienda Bélgica Alpina, el cerro La Gaveta, calle Los Biombos, La Mala Ley, la molienda El Aguilón del señor Pascual Reyes y otras que se escapan de mi memoria.

Comencé el bachillerato en el liceo José Ramón Yépez, era uno de los mejores centros educativos de la época. Allí tuve de profesor de inglés a Atilio Storey Richarson, quien nos daba la clase cantando, de esa manera aprendimos las letras de muchas canciones de la década de los 70 como Tren de Medianoche a Georgia, Abajo en la Esquina, Comencé una broma, y otras, lo que motivó a mi hermano Jesús a estudiar inglés en el Ince y lo aprendió. Considero que fue la primera época vivida.

En Semana Santa un año íbamos a Pueblo Nuevo en el estado Falcón, donde vivía el hermano mayor de papá y toda la familia en pleno, disfrutábamos del ordeño de las vacas, tomar la leche calientica y pasear en bicicleta, al siguiente año viajábamos a Guigue, estado Carabobo donde vivían mis dos hermanos mayores Simón y Mery, con ellos paseábamos por el monumento a la batalla Carabobo, el safari, recorrimos la ciudad de Valencia.

Los 15 años me lo celebraron como toda señorita. Ese día Mimí, mi hermana mayor me regaló una Cuchita, para los que no saben que es, era una peluca reversible que estaba de moda, “casi que no la usé”, imagínense que me la ponía todos los días con los pantalones botas anchas y las blusas y vestidos con estampados de bacterias el último grito de la pasarela.

A los 17 ya era bachiller en humanidades de la República de Venezuela, a los 20 papá me regaló el primer viaje al mundo Disney en Estados Unidos, abriéndose las venas de gustarme la “viajadera” y conocer otras culturas. En esa oportunidad fuimos mi hermana con su esposo Armando, su hija Evelyn, mi vecina María Elisa y yo.

María Elisa sigue siendo mi vecina, y tenemos la misma edad. Los sábados tío Manuel nos llevaba al cine a ver los estrenos de la semana. Siempre nos acompañó para evitar una mala hora, así decían nuestros viejos.

Estudiando mi carrera universitaria, trabajé como colaboradora en el Hogar Clínica San Rafael, porque me gusta ayudar y cuidar a niños y ancianos, quizás por esa razón, cuidé de 7 viejitos hasta que Dios se sirvió de ellos, y por varios años me acompaño una sobrina especial, Marihanyella considerándola la hija que no tuve. Hoy en día vive felizmente en los Estados Unidos al lado de su mamá, sus hermanas, sobrinos, abuela, tíos y primos.

Bailé Fiebre del Sábado por la Noche en el 77 cuando la canción estaba de moda, y papá me enseñó a bailar el mambo y cha cha cha, aprendí la cumbia gracias a una vecina colombiana que cuando la bailaba, yo escondida la observaba y luego frente al espejo de la peinadora de mamá con pañuelito en mano, lo hacía y llegué a ganar concursos de bailes en los carnavales infantiles de mi barrio el Saladillo.

A los 23 recibí el título de Licenciado en Comunicación Social de la muy ilustre Universidad del Zulia, a esa corta edad comencé a trabajar pasando por medios impresos, radio, relaciones públicas y televisión hasta el día de hoy, relacionándome con personas de todos los estratos sociales, conociéndolos a todos ustedes quienes leen hoy este resumen de mis memorias.

Como profesional trabajé en Acarigua, estado Portuguesa, en Coro. Estado Falcón, en Caracas, capital de nuestro país, y en Maracaibo en los diarios Critica y La Columna, radio Selecta, La Voz de la Fe, radio Mara, donde grabé las coletillas del programa Monitor Gaitero del recordado locutor y conocedor de la gaita, Octavio Urdaneta, yo le preguntaba a cada rato: ¿Octavio qué hora es? Como también le anunciaba…nos vamos de milonga o tango.

Tuve la oportunidad ser pionera del Canal 11 del Zulia, medio que fue presidido por Mons. Ocando Yamarte, haciendo periodismo de televisión y cubriendo hechos noticiosos que marcaron pauta en la historia del Zulia, como lo fueron el nacimiento de los sextillizos, el secuestro de Nectario Germán Boscán, hasta el día de hoy no se sabe nada de él, la caída del avión de Aeropostal en el cerro Los Torres, estado Trujillo, el accidente del bus de expreso Maracaibo, el cual pasando el puente cayó a las aguas del Lago, recibimos en Miraflores el Premio Nacional de Periodismo, y la cobertura del encuentro por la Paz de Centroamerica realizado en San José de Costa Rica, con la presencia para ese entonces presidente de esa nación y hoy en día Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias Sánchez, por Venezuela Mons. Roa Pérez, por Nicaragua el cardenal Obando y Bravo.

Cubrí hechos noticiosos al lado del eternamente reconocido político Luis Hómez, a quien definieron como el Primer Valiente, por sus certeras investigaciones sobre corrupción en los cuerpo policiales y en el mundo político, con él viajamos una madrugada a la población de Maicao, en busca de testimonios que involucraban a altos jefes policiales de la región.

Y lo más llamativo, viniendo de la Sierra de Perijá de cubrir la más extensa siembra de marihuana , incinerada por efectivos de la Guardia Nacional, tuve que pedirle al Gral. Ochoa Antich, jefe de la 1era. División de Infantería que aterrizara en un terreno anexo al canal porque de lo contrario llegaría tarde y la noticia era de abrir noticiero. Me preguntó para que era ese terreno, y yo sin pensarlo dos veces le contesté que el padre Ocando iba a construir un helipuerto, cosa que no era verdad. Ese día casi que se parten los vidrios de las ventanas del canal por la vibración del helicóptero. Y el padre imaginándose que era yo la atrevida al bajar me preguntó el porqué de ese aterrizaje…yo le contesté: la noticia no se hace esperar.

Esa petición hizo que el Gral. Ochoa al día siguiente rehabilitara el terreno para convertirlo en un helipuerto, aterrizando luego varios aparatos hasta que lo convirtieron en estacionamiento. En fin tantos episodios que habría que hacer un libro.

Pero les cuento que lo más bonito de la vida ha sido traer al mundo un hijo. Ese es César David Urribarrí Zabala, hijo del politólogo Julio Urribarrí y de esta periodista, el muchacho ya tiene 24 años y es abogado de la República de Venezuela. Por fortuna fue criado en la época cuando todo se conseguía: pañales, leche, compotas, juguetes a escoger por cantidades y marca. Gracias a Dios.

Es un joven esplendido, noble, respetuoso y estudioso. Trabaja y es responsable a cabalidad a aun cuando es tan joven. Fue un bebé obeso y un niño amante de la lectura. Perdí la cuenta de los libros leídos por él, y me gana en relación a las mitologías, porque cuando jugamos Preguntados y me sale una de dioses y diosas tengo que acudir a él. Me confieso yo no me las sé todavía.

Muchos amigos me llaman el agente viajero, porque me gusta viajar, conocer las diferentes culturas que engloban este mundo espectacular, ese maravilloso encuentro con personas que están en distancias cortas y largas, que hablan otro idioma distinto al nuestro, que hasta con señas se logra la comunicación. Por fortuna he visitado 17 países y en proyecto otros destinos.

Con muchas anécdotas como lo es el día que viajé a Paris llevando una maleta con 10 kilos de harina pan, 20 platos verdes, una panela, y el GN me pregunta porque llevaba tanta harina y plátano, para que no me la decomisaran le dije que iba al festival internacional de la mandoca en Paris, ya que yo era la reina de las mandocas en Maracaibo. Esa mentira piadosa permitió que llegara completa la maletica a la ciudad de las luces. En Venezia bailé un vals en la plaza San Marco, fui grabada y fotografiada por asiáticos, en México bailé la danza azteca. Me acompañan en estos periplos Cruz Barreto, mi hijo, mi hermana Mimí y Marianhyella.

Son 7 años creciendo y disfrutando mi niñez, 16 de estudios, y 37 de trabajo en diferentes medios, obteniendo reconocimientos y lo más importante el cariño, afecto y respeto de quienes me conocen.

De esos 37 años de trabajo, 14 en el sector privado y el resto en la administración pública con jefes de todas las toldas políticas, anhelando hoy la jubilación para darle paso a las nuevas generaciones.

Hoy cuando arribo a 60 años de existencia, confieso que he aprendido mucho de las enseñanzas que la universidad de la vida nos ofrece: vivir en paz, sin rencor ni odio, perdonando, tendiéndole la mano a quien lo necesita y deseando tener de nuevo a todos mis hermanos y sobrinos unidos en Venezuela con Ainhoa y Max Nolan quienes representan la quinta generación de la familia.

Espero seguirle contando mi vida dentro de 20 años.

Carmen Zabala