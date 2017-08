30 mujeres describen sus orgasmos ¡Me siento poderosa!.. y se le cree joven, se le cree

Agosto 28, 2017 - 1:53 pm

El periodista, Diego Cid, presenta para el portal Upsocl un excelente trabajo: la descripción de un orgasmo en boca de 30 mujeres.

Así lo reporta:

Cada uno tuvo una forma bastante especial de describirlos, aunque todas coinciden en que son la mejor sensación…

Ha sido realmente positivo que durante el último tiempo estemos dejando los tabúes de lado y hablemos temas que jamás debieron estar prohibidos o ser mal vistos, como el orgasmo. En especial el femenino, que ha sido víctima de la ignorancia, falta de educación y una cultura notoriamente machista. Considerando eso, la revista Seventeen elaboró un particular listado.

Con el afán de comparar sus respuestas y cómo el orgasmo es percibido por distintas personas, la lista recopila las opiniones de 30 mujeres que lo describen, de hecho, bastante distinto.

1. Cam, 15

“Es como la emoción que tienes al recibir un mensaje de la persona que te gusta, pero en tu vagina”.

2. Melissa, 19

“Euforia. Es como que todo mi cuerpo genera presión y luego la suelta. Suelo relajarme después”.

3. Yolany, 18

“Es como un millón de pequeñas explosiones, todas al mismo tiempo y una sensación de alivio cuando llegas”.

4. Evie, 17

“Compararía los orgasmos con salir a comer. Esperas y esperas la comida, muy emocionada, cuando finalmente llega y le das el primer bocado te inundas de felicidad. Así, pero 10 veces más”.

5. Rose, 22

“Se siente como una sensacionalmente excitante explosión interna. No tenía idea cómo sería, pero cuando pasó, supe que era maravilloso y amaría sentirlo de nuevo”.

6. Annie, 20

“Mi clítoris pulsa, mucho. Se pone muy, muy sensible. Ademas, puedo sentir mis paredes vaginales comprimirse de forma involuntaria”.

7. Alexis, 17

“Me hace sentir conectada con mi cuerpo. Fue revolucionario cuando lo sentí por primera vez. Tuve este cuerpo toda mi vida y me estaba perdiendo algo grande”.

8. Georgina, 17

“Como un golpe repentino de placer que sigue creciendo hasta el clímax. Me hace sentir más conectada conmigo misma y mi compañero”.

9. Liana, 19

“Olas de energía desde mi cabeza hasta la punta de mis dedos de los pies. Quizás temblores en ciertas partes. Mucha energía, como una corriente eléctrica”.

10. Katie, 21

“Una sensación cosquillosa que empieza pequeña y gradualmente se hace más intensa”.

11. Gabriella, 20

“Es la mezcla más intensa de placer y presión, incluso si es por pocos segundos”.

12. Kendra, 18

“Incontrolable, increíble sensación de cosquillas por el cuerpo”.

13. Hannah, 22

“A veces me cuesta llegar ahí. Entonces, siento mis manos y pies deslizarse y luego es sólo mi corazón latiendo y la intensidad del placer entre mis piernas. Justo después de eso, una calma intensa me inunda y me agoto”.

14. Valerie, 22

“Es como que mi corazón recibe un abrazo que nunca quiero que se vaya”.

15. Taylor, 22

“Como que no tengo control sobre mi cuerpo con una sensación de cosquilla… en la forma más sexy posible”.

16. Rae, 15

“Una liberación poderosa”.

17. Sav, 19

“Es difícil de describir, pero es como que tu cuerpo entero se electrifica (de buena forma, obvio)”.

18. Jordyn, 22

“Todo se tensa y relaja en un momento, incluidas mis emociones”.

19. Micaela, 22

“Es una sensación de cosquilla muy placentera. Es como salir de tu realidad cuando sucede, y luego vuelves a normal”.

20. Darcy, 20

“Muchas sacudidas y luego una sensación de relajación y satisfacción”.

21. Francesca, 19

“Lo siento en mis pies, y luego sube de a poco y mi pecho se tensa mientras todo mi cuerpo se prepara para ello. Se siente excitante, luego relajado. Como cuando estás en una montaña rusa y tu carro sube hasta antes de la caída, y cuando cae sientes euforia. Me siento poderosa después”.

22. Nicole, 20

“Muchas cosquillas bajan por mi cuerpo y euforia repentina. Luego, me siento aliviada y relajada”.

23. Bre, 22

“Calor y cosquillas por doquier. Se siente mejor de lo que esperaría”.

24. Frankie, 21

“Una presión buena, te deja sin aliento… y luego frió y calor que se esparce desde mi vulva a todo mi cuerpo”.

25. Charlotte, 22

“Toda la presión se acumula hasta que ya no la puedo soportar”.

26. Carla, 18

“Físicamente, un orgasmo se siente como una cosquilla placentera y presión. Es como una ola de sensaciones que recorre tu cuerpo, forzándote a cerrar tus ojos y perder tu aliento por un momento. Emocionalmente, se siente bastante animal, tu mente se va a blanco por un momento”.

27. Liv, 17

“Un orgasmo se siente como una acumulación de energía que se suelta de pronto en pura relajación”.

28. Holly, 22

“Cuando tengo un orgasmo es una tensión gradual y cálida que se acumula y eventualmente se suelta en una corriente de relajación por todo mi cuerpo. Después del clímax, se siente como derretirse. Durante él mi mente está en blanco y no puedo pensar en nada más”.

29. Sofia, 17

“Empiezo a sacudirme sin control, sudo y siento calor. Después de terminar, me siento relajada y apenas me puedo mover”.

30. Megan, 20

“Es color amarillo, el pináculo de la sensación humana, al punto de que se siente como algo mayor y más allá de lo que nuestros cuerpos son capaces. Es un océano rompiendo en la costa o una hermosa nota musical que se mantiene. Me hace sentir en control de mi cuerpo, me sintonizar con mi energía femenina y poder femenino. Amo mi cuerpo más que nunca cuando tengo un orgasmo”.