27 días de búsqueda y ningún sobreviviente: Detalles del avión desaparecido en Argentina

Agosto 22, 2017 - 8:07 pm

Primero fue el misterio: 27 días de zozobra, búsquedas interminables y ni media pista. El avión despegó del aeropuerto internacional de San Fernando el 24 de julio y cinco minutos después perdió contacto con los radares de esa terminal, de Aeroparques y de Ezeiza, según lo reportado por Télam al otro día de la desaparición.

A raíz de un audio conocido por dicha publicación, también trascendió que antes de desaparecer la aeronave voló a menos de 1.000 metros (unos 3.000 pies) sobre la altura indicada y en dirección opuesta a la señalada.

Desde su desaparición, funcionarios de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina en conjunto con otros organismos han estado buscando la avioneta Mitsubiishi en el Delta, pero no fue sino hasta el sábado de este fin de semana que la encontraron cerca del río Paraná Guazú.

Desde entonces, mucho se ha hablado sobre las tres personas que en esta aeronave viajaban, especialmente porque encontraron restos de algunos cuerpos los cuales hasta ahora no han podido ser identificados debido al estado en el que se encuentran.

La presidenta de la Jiaac, Ana Pamela Suárez, también aseguró en rueda de prensa que los restos encontrados fueron trasladados al Departamento de Medicina Forense, donde están siendo analizados. Y en una declaración posterior añadió que la investigación y lo que pueda demorarse “depende de muchas variantes y del estado en que se recuperen los restos de la aeronave”. Por eso, no se atrevió a dar un tiempo estimado para culminar las indagaciones: “Pueden ser seis meses, o menos o más. No lo podemos saber en este momento porque todavía estamos realizando el trabajo de campo y hasta tanto no terminemos, no podremos contar con los elementos necesarios para la investigación”.

Desaparecidos

El amigo de unos de los desaparecidos, Eduardo Genova, reveló a la web Cadena 3 que encontraron “tres cuerpos”, pero que “estaban irreconocibles” porque los encontraron por partes.

Sobre el caso, Genova indicó que “la jueza tiene mucho trabajo”, pero que para él es trabajo “fácil” porque lo que “tiene que ser y lo que se hizo” ya es algo que está en el pasado.

Al momento que el periodista que lo entrevistó le preguntó sobre la búsqueda, el amigo de Matías – uno de los desaparecidos- indicó que iniciaron “con un solo helicóptero y una sola lancha”, así que según “no tomaron conciencia de lo que debían hacer”.

Una perra fue clave en la operación de hallazgo

Aunque varios medios de comunicación aseguraron que el hallazgo del avión se debía a una perra llamada Camila, CNN en Español habló con el bombero que trabaja con el animal y confirmó que la aeronave ya había sido vista desde el aire. Camila fue ser la primera en llegar hasta allí por tierra, atravesando un pantano. De hecho, el Jiaac reportó en su último boletín que el sitio donde está la aeronave es de muy difícil acceso, pues se trata de “un escenario sumamente agreste” que complica el trabajo del personal.

“Por orden de la jueza que interviene en la causa (Sandra Arroyo) pidieron un binomio para descartar si en algunas zonas había restos humanos. Yo fui con Camila, pero el resultado para la zona que nos asignaron dio negativo”, explicó José María Esnaola, bombero especializado en búsqueda y rescate con canes y miembro de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. “Luego, la perra salió de esa zona y llegó hasta donde estaba el avión enterrado. Ya se sabía que estaba ahí, pero solo se veía la cola desde el aire porque quedó todo sumergido”, dijo Esnaola.

Agencias