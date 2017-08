Agosto 27, 2017 - 4:06 pm

El asesino de Maritza María Montes Serrano, ama de casa de 55 años, a quien le quitaron la vida a golpes dentro de su casa en la avenida 50A del sector Los Estanques, al sur de Maracaibo, la acechaba y pudiera ser de su entorno.

A la dama, quien nunca se caso, no tenía hijos, habitaba sóla y de vez en cuando varios de sus nueve hermanos le daban una ronda. Ayer a eso de las siete y treinta de la mañana, uno de estos, de nombre Andrés Montes, dijo haberla encontrado sin vida en la sala de la casa luego que un hombre que reside en la casa del lado, le dijera que le había extrañado no haber visto a Maritza desde el día anterior.

Explicó Montes que entró a la casa y vio que la puerta trasera estaba abierta. En la cocina, había un plato de comida en la mesa y un vaso de jugo. En el suelo una cuchara tirado y un plato de plástico. Vio que la cocina la habían halado como si hubiese tratado de defenderse de su agresor. Al introducirse más hacia adentro la encontró en una esquina de la sala sin vida. Según los investigadores del Cicpc que llegaron como una hora después, a la víctima la habían matado unas 24 horas antes, probablemente el viernes por la mañana.

Esta mañana en la morgue forense, donde habían llevado el cuerpo, otro de sus hermanos de nombre Antonio Ramón Montes, dijo que Maritza no trabajaba regularmente y que de vez en cuando lo hacía en casas de familia. No tenía problemas alguno, sólo con el vecino, a quien asomó como posible sospechoso. Varías veces habían tenido problemas por cuanto este sujeto, quien precisamente fue quien le aviso a Andrés Montes, le tiraba pellejos crudos a su perro y a esta no le gustaba. Se llegó hasta meter hasta el patio de su casa y de allí los problemas.

Detectives de la policía científica descartan el robo e investigan el entorno de la occisa para capturar al asesino. No descartan que sean un vecino o hasta uno de sus parientes.

