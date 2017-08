Agosto 26, 2017 - 2:24 pm

La MLB anunció este miércoles los detalles del Fin de Semana de Jugadores que tendrá lugar del 25 al 27 de agosto. La promoción incluye nuevos uniformes, con más jugadores, incluidos los de Yankees, utilizando apodos en lugar de sus apellidos y el primer criollo en hacerlo fue Miguel Cabrera,. inicialista de los Tigres de Detroit.

Los Yankees de Nueva York han adoptado varias tradiciones durante su larga historia, incluida ésta: Son el único equipo entre las ligas profesionales de Norteamérica cuyos jugadores nunca han usado sus nombres en los jerseys.

Pero esto está cerca de cambiar.

Los ingredientes del Fin de Semana de Jugadores

El programa del Fin de Semana de Jugadores tiene varios ingredientes inusuales relacionados con el uniforme. Aquí damos un vistazo detallado a cada uno de los elementos.

1.- Jerseys nuevos y gorras. Todos los 3o equipos de la MLB utilizarán franelas de colores brillantes con mangas contrastantes. Los jerseys no tendrán botones enfrente. También habrá un juego nuevo de gorras en colores brillantes muchas de las cuales también tendrán ligeras modificaciones con respecto a los logos originales y, en algunos casos, logos nuevos que jamás han aparecido en una gorra antes. La gorra de los Filis, por ejemplo, tendrá la Campana de la Libertad en color azul.

2. Los apodos: Se ha animado a los jugadores, aunque no con carácter de obligatorio, a usar sus apodos en lugar de sus apellidos. Aún no está claro cuántos de ellos jugarán así, pero varios equipos realizaron ya publicaciones en Twitter que indican que sus rosters están listos.

Ésta no será la primera vez que los jugadores de MLB usen sus motes. El dueño de los Atléticos, Charles Finley, animó a sus jugadores a hacerlo anteriormente en los años sesenta y setenta; muchos de los jugadores de Bravos lo hicieron en 1976 y ha habido otros ejemplos a lo largo de la historia de la MLB. De hecho, aunque el pitcher de los Mets, Noah Syndergaard usará “Thor” en la espalda el Fin de Semana de Jugadores, el ex lanzador de los Mellizos, Paul Thormodsgard, ya lo usó hace cerca de cuatro décadas.

Los sobrenombres también han aparecido en otras ligas, de manera más notable, en juegos selectos de la NBA durante la temporada 2013-14. Pero el Fin de Semana de Jugadores parece ser la primera ocasión en que serán usados apodos en un deporte de ligas mayores sobre bases amplias.

3. El logo de la MLB. El Fin de Semana de Jugadores está calendarizado para coincidir con la conclusión de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, así que los jerseys y las gorras presentan un nuevo logo que muestra la evolución de un jugador, de su juventud a la edad adulta. Los diseños están inspirados en las Ligas Pequeñas y la MLB.

4. El parche en las mangas. El nuevo logo también presentará un parche en la manga con la palabra ‘Gracias’ que aparecerá en cada franela. El parche incluye un espacio en blanco en la parte de abajo donde el jugador puede escribir el nombre de algún mentor o de alguna otra figura importante que lo haya ayudado a alcanzar el sueño de jugar en Grandes Ligas.

5. Los calcetas: Los jugadores que decidan llevar los pantalones altos revelarán un nuevo patrón en las calcetas. El diseño, que será el mismo para los 30 equipos, es tan audaz y colorido como los jerseys y las gorras.

Además, las restricciones habituales en los colores de los spikes, las guanteletas de bateadores, el ajuste de las mangas y otros accesorios serán más relajadas, permitiéndo a los jugadores expresarse a sí mismos un poco más. El movimiento evoca la decisión de la NFL de permitir a sus jugadores usar zapatos personalizados durante la Semana 13 de la temporada 2016.

También, además de ser usados del 25 al 27 de agosto, los nuevos uniformes se llevaron el 20 de agosto cuando los Cardenales y los Piratas se enfrentaron en Williamsport, Pennsylvania, sede de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en otro Fin de Semana de Jugadores.

ESON / Noticia al Día