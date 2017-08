Manuel Rosales: “Ganando todas las gobernaciones tendríamos el trampolín para iniciar el cambio en el país”

Agosto 21, 2017 - 11:36 am

El fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, expresó este lunes que la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) generó un declive en la fuerza de reclamo en el país que debe canalizarse para estimular la intención al voto en las venideras elecciones regionales.

“Al pueblo hay que hablarle claro siempre, no se podían crear falsas expectativas, por eso me he ganado muchas críticas, pero ahora tenemos que ser conscientes que ganando todas las gobernaciones del país tendríamos el trampolín para iniciar el cambio en Venezuela (…) aunque haya descontento, la gente sabe y entiende que las elecciones regionales son un avance para iniciar la recuperación de la nación”,manifestó.

En este sentido, comentó que la actual alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosales, será la candidata unitaria de la oposición en el Zulia para iniciar el cambio en la región. “El Zulia no se parece a lo que un día fue, es momento de retomar el progreso y la prosperidad en toda Venezuela”.

Con respecto a la posible inhabilitación de los candidatos de oposición que se medirán en primarias, Eveling Trejo por UNT y Juan Pablo Guanipa por Primero Justicia, el exgobernador comentó que las amenazas por parte del gobierno nacional buscan intimidar a los representantes de la Unidad a fin de que abandonen el camino electoral. “Amenazan, señalan, colocan obstáculos, pero si nos quitan un candidato pondremos otro, nosotros vamos a elecciones porque tenemos los votos y la fuerza del cambio que el país quiere”.

Agregó que de resultar electa la abanderada de UNT, la tolda azul ya tiene una propuesta de gobierno que beneficie a toda la sociedad. “Mientras hemos gobernado en el estado Zulia hemos demostrado nuestra doctrina a favor del pueblo, vamos a reimpulsar esa idea de una sociedad moderna, de oportunidades, de desarrollo y de prosperidad sin diferencias de ninguna naturaleza, nuestro gobierno sería para todos los zulianos”.

Noticia al Día