55 años cumple hoy el exlanzador grandeliga Urbano Lugo

Agosto 12, 2017 - 6:30 am

Urbano Lugo (hijo), nació en Punto Fijo, Falcón el 12 de agosto de 1962, es un exbeisbolista venezolano.

Lanzador derecho que militó en las Grandes Ligas de Béisbol y en los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Es hijo de Urbano Lugo, uno de los más grandes lanzadores en la historia de la liga venezolana.

Urbano Lugo para la historia

De 1.80 metros de estatura y 90 kilogramos de peso, Urbano Lugo militó durante 16 temporadas en el béisbol venezolano. La gesta más importante de su carrera profesional fue haber sellado un campeonato de los Leones lanzando un juego de no hit no run ante los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario durante la campaña 1986-1987, el día 24 de enero de ese mismo año.

Su padre también lanzó un no hit ni run en la pelota criolla, siendo esta gesta única hecha por padre e hijo.

El 28 de abril de 1985 Urbano Lugo debutó con los Angelinos de California con los que estuvo durante cuatro temporadas, en las cuales no tuvo gran brillo. Luego (1989) defendió la camiseta de los Montreal Expos, para al año siguiente cerrar su recorrido por la pelota de grandes ligas con los Tigres de Detroit.

En total estuvo seis años en la mejor pelota del mundo, dejando registro de 6 triunfos y 7 caídas y efectividad de 5.31.

Lugo también participó en las ligas de México y Taiwán, siendo esta última en la que alcanzó mayores honores.

Actualmente se desempeña con instructor mediante un programa llamado «Urbano Lugo Jr sembrando una pasión», en una academia de su propíedad.

