Agosto 2, 2017 - 2:24 pm

Vivimos en un mundo cada vez más centrado en la tecnología y más socialmente desconectado, de modo que nos tocamos los unos a los otros mucho menos que antes. Pero, ¿Puede la falta de Sexo llevarla a la locura?

Más de alguna vez se ha escuchado que cuando una mujer anda de mal humor es porque le falta sexo. Y así lo rectifica un estudio elaborado por el sexólogo Norberto Litvinoff , el cual afirma que las mujeres que pasan una larga temporada sin tener sexo se vuelven malhumoradas, irritables, difíciles de tratar.

Litvinoff comenta que es posible relacionar la falta de sexo con el humor, sobre todo cuando alguien quiere, pero no encuentra con quién. De hecho esto es algo que se incrementa en personas con tendencias depresivas, ya que éstas no solo se molestan porque no tiene sexo, sino porque su personalidad bloquea el hecho de poder conectarse con personas y se ve sola.

“Cuando las personas tiene sexo, el cuerpo se llena de las hormonas llamadas endorfinas, que tienen la misma estructura que tiene la marihuana, o muy parecida, lo que produce felicidad. Por eso la vida sexual produce bienestar, ya que la caricia, el abrazo y el seducirse, es muy importante para que las personas se sientan amadas” comenta el especialista.

Litvinoff afirma que la falta de sexo es más dañino para las mujeres que para los hombres. De hecho algunas pueden estar idiotas porque hace mucho tiempo que no tienen un encuentro sexual o porque no era lo que esperaban.

