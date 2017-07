El zuliano Roger Gutiérrez no pudo ante René Alvarado en California

Julio 15, 2017 - 2:41 am

El pugilista zuliano, Roger Gutiérrez firmado por la agencia promotora Golden Boy tuvo un debut no deseado este viernes en California, Estados Unidos cuando cayó ante René Alvadaro por nocaut técnico.

El marabino desde su salida se vio en serios problemas para manejarse dentro del cuadrilátero donde fue fuertemente castigado por el nicaraguense que dominó con su experiencia al “The Kid” de Venezuela.

El séptimo round fue el definitivo. El criollo ya presentaba varias cortaduras y tras un uppercut de Alvarado que llegó sin obstáculo alguno al rostro de Gutiérrez, el referi tomó la decisión de parar la pelea por las condiciones en las que se encontraba el zuliano.

“Sentí que algo no andaba bien desde el inicio, en el segundo episodio me fracturé la mano y no pude dar el 100%. Simplemente no fue mi noche”, dijo el marabino a NAD luego de la pelea.

Roger Gutiérrez de apenas 22 años probó la derrota por primera ocasión quedándose con 15 vistorias y un empate.

María José Ramírez

Noticia al Día