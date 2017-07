Yoenis Céspedes reafirmó su lealtad con los Mets de Nueva York

Julio 23, 2017 - 11:51 am

Tras renovar con los Mets durante el receso de temporada, Yoenis Céspedes habló maravillas de Nueva York en su rueda de prensa, expresando su adoración por la novena de Queens y su fanaticada.

Cuando un reportaje puso en duda dicha lealtad este viernes, Céspedes la reafirmó enfáticamente, elogiando a la Gran Manzana, a los Mets y a su capataz, Terry Collins.

Esta es mi casa dijo el cubano Yoenis Céspedes

“Desde que yo llegué a aquí, sentí que ésta era mi casa”, dijo Céspedes tras la victoria de los Mets por 7-5 sobre Oakland el viernes por la noche. “Eso no lo cambia nada”, aclaró Yoenis Céspedes.

Céspedes le dijo al San Francisco Chronicle el viernes que le gustaría terminar su carrera con los Atléticos, equipo con el que debutó en la Gran Carpa.

Aunque el oriundo de Granma no se retractó, diciendo que “ojalá pudiera tener la oportunidad del último año de mi carrera jugarlo en Oakland”, sostuvo que sus comentarios se malinterpreron.

Céspedes se enfocó principalmente en la parte del reportaje en el que dijo que el piloto de Oakland, Bob Melvin, es “el mejor manager” que ha tenido un Grandes Ligas – algo que algunas personas interpretaron como una crítica de Collins.

“Lo que dije con respecto a [Melvin] no quiere decir que yo no tenga buena relación con Terry Collins, que no me lleve bien [con él], ni que no esté contento en este equipo”, dijo Céspedes.

Algunos fanáticos de los Mets, frustrados por el promedio de .201 que lleva Céspedes en julio y una serie de lesiones en las piernas, utilizaron el reportaje para poner en duda la entrega del cañonero a su club actual.

Yoenis Céspedes, quién firmó con Nueva York por cuatro años y US$110 millones en noviembre y tiene una cláusula en su contrato que le permite negarse a cambios, llegó al sábado con promedio de .282 y nueve jonrones en 49 partidos esta temporada. Perdió seis semanas por lesiones en el cuádriceps y la corva de la pierna izquierda.

MLB / Noticia al Día