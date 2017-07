“Ya no hay lugar para trampas”, afirma presidente de la Conmebol

Julio 25, 2017 - 8:16 pm

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dijo que en la organización ya no hay lugar para trampas y que los procesos de transparencia profesionales y competitivos no tendrán marcha atrás.

“Es importante que lo escuchen y lo repitan. Se acabó. Acá ya no hay lugar para trampas, no hay lugar para los Burzacos, los Jinkins o los Casales”, subrayó Domínguez en el discurso de apertura de un Taller de Desarrollo para las Asociaciones Miembro.

“Acá vamos a hacer las cosas de forma abierta y transparente, con procesos competitivos basados en méritos, y diseñados por profesionales para optimizar los ingresos del fútbol sudamericano y asegurar que la plata llegue al desarrollo del fútbol en lugar de quedar en manos de intermediarios inescrupulosos como antes”, enfatizó.

Tras reiterar que la Conmebol vive un nuevo tiempo, remarcó que la entidad se encuentra en su proceso más importante. “Abrimos una licitación para seleccionar una agencia que replantee toda la comercialización de los derechos y productos de la Conmebol”, precisó.

Domínguez dio el discurso de apertura del Taller de Desarrollo para las Asociaciones Miembro en la sede permanente de la entidad en Asunción este martes.

Dijo que después de esta licitación vendrán procesos abiertos y transparentes de licitación de los activos de la Conmebol: derechos televisivos, audiovisuales, digitales y de mercadeo.

La organización, núcleo de las 10 asociaciones de fútbol de Sudamérica, publicó la semana pasada una invitación a participar en el proceso de licitación para contratar una agencia que preste servicios profesionales y especializados de consultoría.

El llamado busca encauzar la comercialización, venta y posventa de los activos comerciales de las competencias de clubes de la Conmebol en el periodo 2019-2022.

– Enemigos –

Domínguez lanzó una dura advertencia a los que estarían buscando frenar las reformas y, particularmente, la decisión política de adoptar nuevos procesos profesionales y competitivos de comercialización.

“Estos procesos van a molestar. Hay gente que no cambió, enemigos del fútbol que se vienen moviendo para que la Conmebol no se modernice, no se democratice y no se transparente”, denunció.

Sostuvo que tales enemigos “nunca dan la cara”.

“Siempre hablan a través de otros personajes y siempre difaman sin fundamento o prueba alguna. Ante estos cambios, estos enemigos van a exacerbar los ataques, desesperados por frenar la apertura y por defender las trampas de la vieja guardia”, apuntó.

Reveló que en los últimos 18 meses, la organización se ha transformado con nuevos estatutos que abrieron la participación y fortalecieron la democracia. “Se instalaron estrictos controles que obligan a rendir cuentas”.

“Somos la única Confederación en hacer una investigación interna y auditoría forense de la corrupción del pasado, en compartir esos resultados con las autoridades y en accionar contra los responsables”, remarcó el directivo.

Domínguez destacó también que el dinero recaudado ahora llega para el desarrollo del fútbol sudamericano.

AFP