Wuilly Arteaga pudo ser visitado por su madre en la sede del CICPC

Julio 29, 2017 - 6:11 pm

Un mensaje difundido por el cantante venezolano, Oscarcito, muestra las que al parecer son las palabras de la madre del violinista, Willy Arteaga, conocido por tocar su instrumento en las manifestaciones que comenzaron el pasado mes de abril, quien fue detenido hace un par de días por funcionarios del Sebin, cuando este se encontraba tocando su música en una manifestación en Caracas.

El violinista de la resistencia, pudo ser visistado por su madre en la sede del CICPC. La señora madre del músico relató su experiencia durante la visita mediante el siguiente comunicado:

“Después de horas de espera en el Destacamento de la GNB 433 tratando de obtener algún resultado positivo que pudiese generar en la liberación de WUILLY ARTEAGA, me tocó desplazarme hasta el CICPC con Alfredo Romero como su abogado y otro compañero a quien por respeto no mencionaré. Al llegar allí, automáticamente fuí su madre, sin dudarlo. Nos permitieron el acceso…pero hoy me derrumbé. En instantes mi mundo se volteó al revés, ante su cuerpo diminuto, su voz entrecortada, su cabello quemado, sus ropas ensangrentadas, rotas y sucias y su rostro desfigurado. Sólo alcanzó a pronunciar en voz muy trémula: “QUE VERGUENZA QUE TENGAN QUE VERME EN ESTE ESTADO”. Su figura se me volvió ese gigante muchacho, valiente y orgulloso patriota, pacifista de naturaleza, sensible, de alma sencilla y de verbo fácil. Su espíritu indomable se vistió de gloria porque sus heridas sanarán y su música volverá a sonar. Mañana este luchador inédito será presentado a tribunales de control, en el Palacio de Justicia. Desconocemos cuáles serán los cargos que imputará el Ministerio Público en manos de sus Fiscales, pudiera ser Terrorismo, Detentación de Armas, Alteración del Orden Público, Todo eso lo puede producir un violín.”

Evelyn de Arteaga

Noticia al Día