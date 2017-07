Winston Vallenilla rechaza suspensión de cuenta en Twitter

Suspenden mi cuenta de Twitter con más 2 millones de seguidores. La suspenden después de hacer un video invitando a todOS a VOTAR a la CONSTITUYENTE junto a mi esposa Marlene. Que casualidad? La Guerra del Imperio norteamericano y de los grandes medios privados es inclemente. Pretenden silenciar la VOZ del PUEBLO llamando a GOLPES DE ESTADO contra VENEZUELA . #SomosVenezuelaConstituyente Más nunca seremos COLONIA de ningún IMPERIO . Mientras más nos atacan más nos cohesionamos y fortalecemos. Faltan 16 Días para para la CONSTITUYENTE por La PAZ y el reencuentro de los Venezolanos que amamos al país y que por encima de nuestras diferencias estamos dispuestos a TRABAJAR en conjunto ,para poder superar la Guerra económica y hacer JUSTICIA ante el TERRORISMO. #VenezuelaVotaEn16Dias

Jul 14, 2017