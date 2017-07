William Castillo, exdirector de Conatel: Es falsa la persecución a los medios de comunicación

Julio 6, 2017 - 1:40 pm

El exdirector general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) William Castillo rechazó este jueves la categorización que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) utilizó para calificar a Venezuela como “Estado negador de la libertad de expresión”.

En una sesión de la Comisión denominada “Venezuela: libertad de expresión y democracia”, Castillo señaló que en el país existe libertad de expresión y que es falsa la persecución a los medios de comunicación.

Ante las críticas recibidas en el actual período 163 de sesiones de la CIDH, el exfuncionario indicó que sí existen casos sobre agresiones a periodistas en Venezuela, pero estos están paralizados en sus investigaciones por parte del Ministerio Público.

“Ojalá que el ministerio publico responda algunos casos que se han mencionados aquí que tienen que ver con omisiones del ministerio y que responda por qué esos casos están detenidos”, declaró.

Concesiones

William Castillo reconoció, durante su intervención frente a la Comisión, que “se dice que hay una confiscación de la comunicación. De la cifra que han dado, no llegan al 80% pero si al menos 70% están vencidas, algunas han sido vendidas, compradas, alquiladas, algunos medios no pagan impuestos o lo declaran y no lo pagan”.

En este sentido, colocó como ejemplo el caso de ULA TV, sobre el que mencionó que “hay que estudiarlo”, ya que el medio de comunicación tenía la concesión vencida desde hace varios años, la vendió e hizo uso del espacio para fines no permitidos.

Por otra parte, Castillo recordó la Ley de Telecomunicaciones que aprobó la Asamblea Nacional durante el 2016, que a su juicio es “ilegal” porque “prácticamente privatizaba el espectro radtioelectrico”.

Control del Internet

“En Venezuela hay un debate sobre el Internet, pero no hay política contra el mismo. Sobre el cierre de 4 portales, no hay parangón con lo que pasa en el mundo”, justificó el exfuncionario sobre las críticas recibidas por las propuestas de regulación del servicio de Internet y redes sociales.

Sobre los casos de portales web bloqueados, Castillo indicó que “no es una política de Estado, sino que son casos puntuales como el de CNN, que montó un falso positivo sobre un prófugo de la diplomacia que nos acusó de narcotráfico”.

Cambios de visa para periodistas

El representante por el Estado venezolano en la sesión de la Comisión reveló que Conatel se encuentra en estos momentos redactando una nueva formulación jurídica, con el fin de modificar el visado para los periodistas, “ya que la naturaleza de su trabajo es diferente”.

“Es cierto que hay que modificar la legislación, estamos redactando una nueva legislación para modificar la visa para los trabajadores de la prensa, porque la naturaleza del trabajo es muy diferente”, anunció William Castillo.

Además, denunció que “muchos periodistas se disfrazan de turistas para ingresar al país y ejercer ilegalmente”.

Globovisión