Julio 19, 2017 - 5:14 am

Vikki Carr (n. El Paso, Texas, Estados Unidos, 19 de julio de 1941) es una cantante y actriz estadounidense.

Desciende de una familia mexicana que la bautizó Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Nació el 19 de julio de 1941.

Después de adoptar el seudónimo “Vikki Carr”, la cantante firmó un contrato con Liberty Records en 1962.

El primer sencillo que tuvo algún éxito fue He’s a Rebel, que en 1962 alcanzó el n.º 5 en Australia y el n.º 115 en EE. UU. En 1966 hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam, con el actor y comediante estadounidenseDanny Kaye.

1967 su álbum It Must Be Him fue nominado a trespremios Grammy. Ese año la canción que da nombre al disco alcanzó el n.º 3 de los Billboard Hot 100 en EE. UU. Carr tuvo otras dos canciones que entraron en la lista Top 40: The Lesson (1968) y With Pen in Hand(1969). En esta época, el actor Dean Martin la bautizó “la mejor cantante en el negocio” Carr grabó 10 sencillos y 13 álbumes que entraron en las listas de popularidad de EE. UU.

Trabaja en radio, televisión, cine y teatro. Canta en varios estilos, incluido jazz, pop y country, pero ha desarrollado sus más grandes éxitos cantando en español.

Tuvo muchos éxitos discográficos y ha interpretado canciones junto a figuras tales como Julio Iglesias,Claudia de Colombia, Ana Gabriel, Manoella Torres, Vicente Fernández, Trini López, Danny Rivera, Yuri, etc.

Sus canciones han tenido gran éxito en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Desarrolló una gran tarea en el área humanitaria.

1968, grabó seis especiales para London Weekend TV. En 1970 fue nombrada “Mujer del año” por el periódico Los Angeles Times. Recibió una estrella en el paseo de la fama en 1981.

Carr también realizó la rara proeza de cantar para cinco presidentes de EE. UU. durante su carrera:Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton.

El expresidente Gerald Ford escribió en su autobiografía (A Time to Heal: Un tiempo para curar) que cuando Carr se presentó en la Casa Blanca, le preguntó al presidente: “Cuál platillo mexicano le gusta más?”. Él respondió: “Me gusta usted”. A la Primera Dama, Betty Ford, no le gustó esta conversación. Ford cuenta: “Parece que Betty escuchó esta conversación, y —de más está decirlo— no se volvió loca de alegría”.

Los años ochenta y noventa, Carr tuvo un inmenso éxito en el mundo de la música latina. Ganó premios Grammy a la mejor grabación mexicano-estadounidense de 1985 por su álbum Simplemente mujer. En 1988 participó en el doblaje de la película de Disney, Oliver y su pandilla, donde dio voz a Georgette además de interpretar la canción “La perfección”. En 1992 por el mejor álbum pop latino, por el disco Cosas del amor; en 1995 por la mejor grabación mexicano-estadounidense, por Recuerdo a Javier Solís. También fue nominada a los Grammy por los discos Brindo a la vida, al bolero, a ti (1993) yEmociones (1996).

Sus numerosos éxitos en español incluyen singles como: Total, Discúlpame, Déjame, Hay otro en tu lugar, Esos hombres, Mala suerte y Cosas del amor.

Esta última canción pasó más de dos meses como n.º 1 en las listas de música hispana en 1991 (su éxito más grande en español) Sus álbumes en español han recibido discos de oro y platino en Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador. México, Puerto Rico y Venezuela.

En 1998 se presenta en la Teletón Chilena

1999, grabó un especial de televisión PBS: Vikki Carr: Memories, Memorias en el que cantó canciones populares bilingües de los años cuarenta y cincuenta. Tuvo como invitados a Pepe Aguilar,Arturo Sandoval y Jack Jones. En 2001, lanzó un álbum navideño bilingüe: The Vikki Carr Christmas Album.

2002, apareció —con gran aclamación del público— en el musical Follies, una producción en Los Ángeles (California) de Stephen Sondheim. Allí también se presentaron Hal Linden, Patty Duke y Harry Groener. 2006, Carr hizo una aparición cameo en un thriller exclusivo para vídeo, llamado Puerto Vallarta Squeeze. En el 2008, Vikki participa en un especial de música mexicana como conductora y cantante, titulado “Fiesta Mexicana” para la cadena cultural estadounidense PBS, donde también participan Eugenia León, Alberto Ángel “El Cuervo” y el mariachi Los Camperos de Nati Cano.

2008 hizo una aparición en los Grammy Latinos en el Toyota Center de Texas e interpretó el tema “Cosas del Amor” junto a Olga Tañón y Jenny Rivera.

Su nombre se encuentra registrado en el Paseo de la Fama de Hollywood.

