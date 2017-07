¡Vieja pa’ desgraciada! Abuela vendía a su nieta de 13 años como esclava sexual

Julio 28, 2017 - 10:20 am

Una abuela de Alabama, Estados Unidos, ha sido acusada de un crimen que tiene al mundo horrorizado.

Mary Lue Daw, de 66 años, habría aceptado dinero de su “novio”, Charles Clarence Stacey, de 87, a cambio de “rentarle” a su joven nieta para usarla como esclava sexual. Mary Lue amenazaba a la niña con matarla, golpearla o echarla a la calle si no se sometía a los abusos.

En al menos una ocasión la misma mujer habría sostenido a su propia nieta mientras Stacey la violaba.

Los vecinos de la pareja están impactados. La comunidad no tenía idea del infierno que se estaba creando a tan pocos metros de su monotonía.

“Estoy en shock. No tenía idea qué algo así estaba pasando. Veía a la niña jugar con otros niños, no tenía idea. Es repugnante. Es repugnante y una ruina que vivan en nuestra calle”.

El ciudadano. com