La estadounidense Venus Williams, cinco veces campeona del torneo en el pasado, se clasificó para su novena final de Wimbledon, este jueves, con lo que será la rival el sábado de la española Garbiñe Muguruza en el duelo por el título, que el año pasado se quedó en manos de Serena.

La mayor de las Williams, que no llegaba al último partido del torneo londinense desde 2009, superó a sus 37 años a la británica Johanna Konta (6-4, 6-2). Antes, Muguruza había arrollado a la eslovaca Magdalena Rybarikova (6-1, 6-1).

Entre 2000 y 2008, Venus fue campeona cinco veces en Londres. La exnúmero 1 mundial, ahora 11ª del ránking WTA, ganó otros dos títulos del Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos en 2000 y 2001.

En la pista central, la jugadora estadounidense demostró su potencia en los intercambios y aprovechó la debilidad de la segunda bola de Konta, que soñaba con ser la primera británica campeona en Wimbledon desde que lo lograra Virgina Wade en 1977.

El suspense apenas duró medio set. Venus Williams no brindó muchas oportunidades a su rival y sólo tuvo que levantar dos bolas de ‘break’.”Ella (Konta) luchó al máximo, pero creo que mi experiencia me ayudó mucho hoy. Estoy muy contenta”, disfrutó Williams, que perdió la final del Abierto de Australia en enero ante su hermana Serena. Esa última, ausente en este Wimbledon al estar embarazada, le derrotó en tres finales en esta cita londinense.

Muguruza, subcampeona de Wimbledon en 2015 y campeona de Roland Garros en 2016, se presenta ahora como el último obstáculo para Venus Williams.

“No será fácil, pero voy a esforzarme todo lo que pueda”, prometió la estadounidense, que se convirtió en la jugadora de más edad en llegar a la final de Wimbledon desde que lo lograra su compatriota Martina Navratilova en 1994, antes de perder contra la española Conchita Martínez.

Venus Williams es la mujer con más edad en llegar a la instancia decisiva en la “Catedral” del tenis mundial, y el sábado buscará revalidar el cetro logrado por su hermana Serena el año pasado contra Angelique Kerber.

“I miss her so much before this match. I wish she could do it for me.” Venus on how much she misses @serenawilliams at #Wimbledon pic.twitter.com/jMHxpYUY7X

— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) 13 de julio de 2017