Julio 13, 2017 - 11:02 am

Bajo la sombra del galpón está. Debe extrañarme. Le siento triste. Con esa mirada de perrito lastimero. Llevamos casi un mes sin vernos.

El viejo Century está enfermito. Según su médico de cabecera, el Comandante, Aleiro Maldonado, requiere: 1-. Rectificación de cigüeñal…Bs. 70 mil; conchas de biela y bancada… Bs. 260 mil; Bomba de gasolina… Bs 90 mil; servicio al cuerpo de válvulas… Bs 120 mil; 2 cauchitos usaítos …Bs 140 mil …total… Bs 680 mil.

Se busca comprador

Me dicen que lo venda, pero, soy pésimo comerciante. Ni sé vender, ni sé comprar. La muestra de lo mal vendedor que soy es que comienzo por contarles de los achaques del viejo Centu y no de sus bondades. Decirles, por ejemplo (Neruda dice Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”.) perdón, me desvié con el poema “Puedo escribir los versos mas tristes esta noche”, les decía que el viejo Centu es el carro más noble del mundo.

Cómodos sus asientos, una dirección suave como la seda, no es ruidoso, si le pones el gas al aire acondicionado te regala el Polo Norte a pleno medio día, no tose, no fuma (cero humo contaminante), es carburado (se alimenta de combustible a la antigua sin esas complicaciones que llaman full inyección), se desplaza en la carretera como si volara…. Y, lo más importante, su precio de venta es increíble debido a los tratamientos que requiere.

Me gustaría que el viejo Centu parara en buenas manos, en las de alguien con aprecio por los autos de su estirpe, que pueda invertirle en sus reparaciones. Si se anima puede comunicarse conmigo mediante mensajes de texto (no llamadas) al 0424-6292388. Josué Carrillo