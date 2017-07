Julio 13, 2017 - 3:41 pm

Estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros de la Universidad Simón Bolívar (USB) protestaron en la sede Sartenejas rechazando la designación de Luis Holder como nuevo vicerrector académico.

El grupo de manifestantes se concentró en la entrada principal de la USB con pancartas y cantando consignas contra la decisión tomada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el pasado 11 de julio.

Alumnos y profesores de la USB denuncian que Luis Holder no posee las credenciales suficientes para ser nombrado vicerrector académico. Aseguran que su designación tiene el propósito de “militarizar” la universidad.

Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad Simón Bolívar, ratificó que “el único vicerrector de esta universidad es el electo por los uesebistas, que es el profesor Oscar González”.

“Si usted pretende tomar cargo aquí, se lo informamos claramente: ¡no tiene posesión de cargo qué tomar, no es miembro de esta comunidad y no lo será porque la USB ha decidido, y no ha decidido por usted!”, recalcó Ascanio.

La comunidad de la USB declaró a Luis Holder como persona non grata y aseguraron que no permitirían que tome ningún rol dentro de la universidad.

El Nacional