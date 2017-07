Julio 14, 2017 - 12:02 pm

Tras varias especulaciones y rumores, de a poco se ha ido conociendo la verdad sobre el caso de abuso sexual que hubo en el interior de Independiente Santa Fé el semestre pasado. Los hechos se presentaron durante la celebración de la Superliga del 31 de enero hasta el 1 de febrero en el hotel habitual de concentración del conjunto ‘cardenal’, el hotel El Dann Carlton.

Escándalo sexual del Santa Fé

Dentro del escándalo estarían involucrados más de 5 jugadores de la plantilla del Santa Fé del primer semestre, en este grupo estarían José Adolfo Valencia y Johan Arango. No obstante, hasta el momento solo se ha confirmado un solo un nombre, el de Carlos Mario Arboleda, quien fue el encargado de contactar a las trabajadoras sexuales.

Según la persona que está denunciando a los futbolistas por este hecho, después de tener relaciones sexuales con dicha mujer, en una de las habitaciones del hotel, uno de los jugadores invitó a varios de sus compañeros, que al parecer terminaron por abusar de la mujer.

Este caso ya llegó a las autoridades pertinentes, la Fiscalía seccional de Bogotá, que le dio una asignación especial a la unidad de delitos sexuales y una remisión a Medicina Legal donde se adelantaron los exámenes para determinar si hubo un acceso carnal violento.

Según algunas fuentes, los jugadores del Santa Fé han buscado conciliar con los demandantes y que esta conciliación ya iría por más de mil quinientos millones de pesos. No obstante, los investigadores esperan que la trabajadora sexual entregue más detalles de lo ocurrido.

Versión del investigador del caso

Norbey Quevedo, editor de investigaciones de El Espectador y de El tren de la tarde, de RCN Radio, habló con LA FM del informe que publicó en el periódico sobre el presunto escándalo sexual protagonizado por jugadores del cuadro cardenal.

De acuerdo con su informe, Independiente Santa Fe quiso celebrar el título de la Superliga Águila conseguido ante el Deportivo Independiente Medellín, el 29 de enero pasado, y para ello se fueron a un hotel en el norte de Bogotá y contrataron servicios sexuales. “Unos jugadores del equipo profesional de fútbol Independiente Santa Fe habían protagonizado un escándalo con trabajadoras sexuales en un acreditado hotel de Bogotá. El hecho sucedió en la noche del 31 de enero al 1º de febrero de 2017, la protagonista fue una chica prepago que acudió al hotel Dann Carlton de la calle 103 con carrera 15 y el episodio sucedió en desarrollo de la celebración del título de la Superliga 2017, logrado ante el Deportivo Independiente Medellín”.

Según la publicación de Norbey Quevedo, dos días después de alcanzar el título los jugadores acordaron encuentros sexuales con mujeres prepago, pero hubo un momento en el cual algunos futbolistas violaron a una de ellas y dicha mujer decidió denunciar. “A las tres de la mañana del 1º de febrero de 2017, ante una Fiscalía local acudió una trabajadora sexual, o prepago, quien relató todo lo sucedido esa noche. La mujer manifestó que fueron varias chicas de prepago a la fiesta y que ella aceptó tener relaciones con el jugador Carlos Mario Arboleda. Todo fue normal y saldado económicamente, hasta que la mujer decidió regresar al salón del evento principal, situado en el primer piso del hotel”, se lee en el informe.

“Según contó la denunciante, ella estaba bailando y tomándose un whisky cuando otro de los jugadores le ofreció $500.000 por un rato de relaciones sexuales. Entonces se fue con él a una habitación del segundo piso y estaban en su intimidad cuando tocaron a la puerta. El jugador, cuyo nombre no aportó porque no lo conocía, abrió y entraron a la habitación seis jugadores más diciendo que querían participar. Ella estaba desnuda y les dijo que no, pero el futbolista que estaba con ella intervino para decir: “Háganle, aprovechen””, agrega.

Quevedo, en diálogo con LA FM, aseguró que no se trata de revictimizar a la supuesta víctima sino de poner en conocimiento un tema de interés público. Además, cuestionó el hecho de que, de acuerdo con sus pesquisas, se haya acordado un acuerdo económico con ella por su silencio. “Se ha dicho en otros medios que la trabajadora sexual llegó a un acuerdo económico y que eso explica el silencio que rodeaba el episodio. Este diario no puede confirmar que haya existido tal acuerdo. Un abogado penalista ratificó que fue consultado sobre el caso, pero que al final no se concertó nada. No está claro si la Fiscalía ahondó en alguna investigación o si el eventual arreglo incluyó desistir de la referida denuncia”.

Agencias / Noticia al Día