Julio 1, 2017 - 5:17 am

Marlon Brando, Jr. (Omaha, Nebraska, 3 de abril de1924-Los Ángeles, California, 1 de julio de 2004) fue unactor de cine y teatro estadounidense. Su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York; algunos sábados acudía al Actor’s Studio interesado en las clases de Elia Kazan. Se convirtió en actor de teatro a mediados de la década de 1940 y en actor de cine a comienzos de los años 1950. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Óscar —al mejor actor por su trabajo en On the Waterfront en 1954 y por su actuación en El padrino en 1972—, dos Globo de Oro y tres BAFTA.

Se hizo mundialmente conocido en la década de 1950por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado deseo (1951), Viva Zapata! (1952), Julio Césary On the Waterfront (1954), entre otras. Posteriormente su trabajo en el cine pareció perder calidad y a partir de la década de 1970 sus intervenciones comenzaron a ser más esporádicas, si bien recuperó pujanza con filmes hoy míticos como El padrino, El último tango en París (1972) y Apocalypse Now (1979). Su breve papel en Superman (1978) fue muy comentado por los 4 millones de dólares que cobró por diez minutos de aparición en pantalla. Su última película fue The Score(2001).

Margaux Hemingway (16 de febrero de 19542 – 1 de julio de 1996) fue una supermodelo y actrizestadounidense.

El 1 de julio de 1996, un día antes del aniversario del suicidio de su abuelo, Margaux fue encontrada muerta en su apartamento en Santa Mónica, California a los 42 años. Había tomado una sobredosis defenobarbital, de acuerdo con las conclusiones del forense del Condado de Los Ángeles un mes después.12 Aunque su muerte fue declarada un suicidio, miembros de la familia discuten esta conclusión.5 Steve Crisman, el esposo de Mariel Hemingway en 1996, dijo a la revista People de ese año: «Esto fue lo mejor que había visto en años. Ella había vuelto a ser la que era».13 Sin embargo en el programa Larry King Live del 22 de diciembre 2005, Mariel dijo que ahora acepta el hecho de que Margaux se suicidó.14 Sus restos fueron incinerados y enterrados en el terreno de la familia de Hemingway en el Cementerio Ketchum en Ketchum, Idaho.

Robert Charles Durman Mitchum (Bridgeport, 6 de agosto de 1917 – Santa Bárbara, 1 de julio de 1997) fue un prolífico actor de cine y cantante estadounidensenominado al premio Óscar. Mitchum es recordado principalmente por sus papeles como protagonista en algunas de las obras más importantes del género conocido como cine negro, y considerado como el precursor del antihéroe prevalente en el cine de losaños 1950 y 1960.

Robert Mitchum falleció el 1 de julio de 1997 de un cáncer de pulmón en Santa Barbara, California, poco antes de cumplir 80 años.

Sophia Kosow (Bronx, Nueva York; 8 de agosto de1910 – New York City, Nueva York; 1 de julio de 1999), mejor conocida como Sylvia Sidney fue una actrizestadounidense nominada a los Premios Óscar y ganadora de un Globo de Oro.

Sidney estuvo casada tres veces: con Bennett Cerf de 1935 a 1936, con el actor Luther Adler desde 1938 hasta 1947 —y con el que tuvo su único hijo, Jacob, que falleció antes que ella— y finalmente estuvo casada con el productor de radio Carlton Alsop desde 1947 hasta 1951. Falleció en Nueva Yorka los 88 años, tras una carrera de más de 70 años.

Alexis Argüello

Andrés Alexis Argüello Bohórquez (Managua, 19 de abril de 1952—Managua, Nicaragua, 1 de julio de2009) fue un boxeador y político nicaragüense, tres veces campeón mundial, vicealcalde (2005-2008) yalcalde de la ciudad de Managua, cargo que obtuvo tras las elecciones municipales del 9 de noviembre de2008 y que desempeñó hasta su prematura muerte, ocurrida supuestamente, según versiones oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, por suicidio, Esta versión indica que Argüello se habría disparado, con una pistola, en el corazón la madrugada del miércoles 1 de julio de 2009, en su casa, en el Residencial “Pamplona”, en Managua.

Wikipedia