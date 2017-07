Trump y Putin se estrecharon la mano por primera vez

Julio 7, 2017 - 9:45 am

Donald Trump y Vladimir Putin se estrecharon por primera vez la mano este viernes pocas horas antes de su esperado cara a cara en el G20 de Hamburgo, en un ambiente eléctrico por su desconfianza mutua pero también por los enfrentamientos entre policías y manifestantes que bloquean la ciudad alemana.

Trump aseguró hoy que espera “con interés” la primera reunión que mantendrá con su colega, en la que tendrán “mucho que discutir”.

“Espero con interés todas las reuniones de hoy con líderes mundiales, incluyendo mi reunión con Vladimir Putin. Mucho que discutir”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

Trump y Putin mantendrán su primer cara a cara hoy en Hamburgo, con motivo de la Cumbre del G20 que se celebra en esta localidad alemana, con Siria y Ucrania como conflictos abiertos y la presunta implicación rusa en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

La esperada reunión entre los dos líderes llega, además, después de que el presidente de EE UU reafirmase ayer en Varsovia el compromiso con la defensa del centro y este de Europa y criticase la actividad “desestabilizadora” de Rusia.

El Kremlin ha declarado que espera que la reunión entre Putin y Trump sirva para establecer un “diálogo de trabajo, vital para el mundo”.

En Varsovia, el presidente Trump, por primera vez, dio credibilidad a la tesis de que Rusia trató activamente de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales (a favor de Trump) tras haber recibido informes de sus servicios de espionaje.

Video shows Pres. Trump, Russian Pres. Putin shaking hands at G-20 summit ahead of their high-stakes meeting today. https://t.co/xxeBvDKdjR pic.twitter.com/QunvkPdEFd

— ABC News (@ABC) 7 de julio de 2017