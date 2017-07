Trump nombra a John Kelly como el nuevo jefe de gabinete de EE.UU

Julio 28, 2017 - 5:31 pm

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta tarde como su nuevo jefe de gabinete a quien hasta ahora era su secretario de Seguridad Nacional,John F. Kelly.

Este anuncio llega luego de la llegada de Anthony Scaramucci como nuevo director de comunicaciones de la presidencia que desde el pasado miércoles arremete contra Priebus, al que tilda de ‘filtrador’ de información de la Casa Blanca a medios de comunicación en perjuicio del presidente.

Priebus acompañó este viernes a Trump a su viaje a Nueva York, donde dio un discurso contra la MS-13. En el Air Force 1 también viajó Scaramucci, según los reportes del pool de prensa que sigue al presidente.

“Me complace informarles que acabo de nombrar al secretario general John F. Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Él es un gran estadounidense y un gran líder. John también ha hecho un trabajo espectacular en Seguridad Nacional. Ha sido una verdadera estrella de mi gobierno. Me gustaría agradecer a Reince Priebus por su servicio y dedicación a su país. ¡Hemos logrado mucho juntos y estoy orgulloso de él!”, detalló en tres tuits el presidente.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de julio de 2017