Julio 26, 2017 - 8:58 am

El vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Franklin Rondón, aseguró este miércoles que la oposición no logrará paralizar el país, en el marco de las protestas que han llamado desde hace unos 100 días.

Entrevistado en el canal del Estado, Rondón manifestó que “la convocatoria de la oposición no es un paro y no van a poder paralizar el país, porque primero el paro debe contar con el apoyo de los trabajadores, son los trabajadores los que convocan a un paro y ellos no cuentan con el apoyo del sector”, sentenció

En representación de la CBST, afirmó que la mayoría de los trabajadores respalda la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y rechazan todo acto de violencia, así como aquellas acciones que atentan contra los bienes de la administración pública, como autobuses, transporte, instalaciones.

“Nosotros en la Constituyente buscamos el fortalecimiento de la justicia social, construir el nuevo modelo económico diversificado, post-rentista”, agregó Rondón.

Últimas Noticias / Noticia al Día