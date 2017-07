Así se armaron los equipos venezolanos para el Torneo Clausura

Julio 14, 2017 - 4:32 pm

Los 18 equipos del fútbol venezolano reforzaron sus plantillas de cara al arranque del Torneo Clausura en el mercado de fichajes, para apuntar al título, y obtener el boleto continental.

Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Mineros, Deportivo La Guaria y Deportivo JBL fueron los conjuntos que sumaron más piezas a sus filas. El cuadro del Zulia FC apostó por el talento joven de sus jugadores, y la experiencia del entrenador Daniel Farías para ser la revelación del certamen.

En este segundo semestre de competencia en el fútbol nacional no solo se jugará el campeonato local sino también se disputará Copa Venezuela. Monagas y Caracas, finalistas del Apertura, tienen seguro su participación para los torneos continentales del próximo año, por lo que el resto de elencos intentarán conseguir un cupo a los campeonatos internacionales.

Los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de las Normas Reguladoras de la temporada 2017 establecen esta distribución: a la Libertadores irá el campeón del Clausura y los dos equipos mejor ubicados en la tabla acumulada que aún no tengan boleto a la principal competición continental. Si Monagas repite, serían tres los clasificados que salgan de la sumatoria anual.

Por otro lado, a la Suramericana irá el campeón de la Copa Venezuela (de la que ya se han disputado un par de fases), el subcampeón del Clausura (si previamente ganó un cupo, pasaría al mejor ubicado de la fase regular), y se les suma un cuarto equipo que saldrá de la acumulada.

Cinco nuevos técnicos debutantes

Algunas escuadras también cambiaron de técnico en comparación al Torneo Apertura. Zamora, JBL Zulia, Deportivo Anzoátegui, La Guaira y Atlético Venezuela estrenaran nuevo estratega en su banquillo para el Clausura.

Luis Vera dirigirá a la “Furia Llanera”, Alex Pallarés con Atlético Venezuela, Charles López con el DANZ, Pedro De Pablos con La Guaira, y el colombiano Juan David Escoba entrenará a la “Maquinaria Negriazul”.

Primera fecha

En la primera jornada se disputarán nueve compromisos en el Torneo Clausura. Sábado se llevaran a cabo partidos en Maracaibo (Deportivo JBL Zulia Vs Deportivo Lara), Araure (Portuguesa FC Vs Deportivo Táchira) y en la capital de la República (Caracas FC Vs Monagas SC), mientras que el domingo se verá acción en Mérida (Estudiantes Vs Zulia FC), Socopó (Atlético Socopó Vs Deportivo La Guaira), Puerto La Cruz (Deportivo Anzoátegui Vs Trujillanos FC), Caracas (Metropolitanos FC Vs Atlético Venezuela ), Maracay (Aragua FC Vs Zamora FC ) y Puerto Ordaz (Mineros Guayana Vs Carabobo FC).

Fichajes de los equipos

Aragua FC

Altas (5): Ynmer González (Zamora FC), Edgar Bonilla (Mineros de Guayana), Aaron Martínez (Dvo JBL), Alberto Cabello (Estudiantes de Caracas) y Alexander González (Plaza Amador/Panamá).

Bajas (7): Jean Issa (Atlético Venezuela), Jackson López (UCV FC/Préstamo), José Cardoza (Angostura FC/Préstamo), José Castillo (Angostura FC/Préstamo), Luis Cavadia (Angostura FC), Wilber Bravo (Metropolitanos/Préstamo) y Yeison Medina (Colombia)

Atlético Socopó

Altas (3): Wildijon Vivas (Trujillanos FC/por anunciar), Francisco Carabalí (Trujillanos FC/por anunciar) y Yorwin Lobo (El Vigía FC/por anunciar)

Bajas (3): Julián Pino (UCV FC), Giovani Ibarra (El Vigía FC) y Alex Valles (Dvo JBL)

Atlético Venezuela

Altas (7): Alex Pallares (Técnico/España), Ángel Chourio (Trujillanos FC), Luiryi Erazo (Trujillanos FC), Jean Issa (Aragua FC), Jhonny Mirabal (Dvo Anzoátegui), Elías Borrego (Argentino/Ferrocarril Oeste/Argentina) y Johan Moreno (Dvo Antofagasta/Chile).

Bajas (8): Ignacio González (DT/Argentina), Jonathan Herrera (Riestra/Argentina), Emiliano López (Guatemala), Cristian González (Argentina), Luis Randazzo (Academia Puerto Cabello), Guillermo Ramírez (Petroleros de Anzoátegui), Wilber Giménez (Margarita FC) y Juan Tineo (Trujillanos FC)

Carabobo FC

Altas (1): Jeysen Núñez (Colombiano/Cúcuta Dvo/Colombia)

Bajas (3): Johan Moreno (Dvo Antofagasta/Chile), José Peraza (UCV FC) y Leonardo Morales (Academia Puerto Cabello).

Caracas FC

Altas (4): Gilber Guerra (Deportivo Anzoátegui), Marcelo Presentado (Argentino/Alvarado/Argentina) Néstor Canelón (Dvo Anzoátegui) y Christian Flores (Angostura FC)

Bajas (4): Edder Farias (Once Caldas/Colombia), Rubert Quijada (Al-Gharaffah/Qatar), Giacomo Di Giorgio (Dvo Lara) y Sergio Córdova (Augsburg/Alemania)

Deportivo Anzoátegui

Altas (5): Charles López (Director Técnico), Marcel Guaramato (Portuguesa FC), Joel Cáceres (Trujillanos FC), Laynecker Zafra (Dvo Táchira/Por confirmar) y Diego Guerrero (Dvo La Guaira/por confirmar)

Bajas (10): Nicolás Larcamón (DT/Dvo Antofagasta/Chile), Charlys Ortíz (Mineros de Guayana), Jhony Mirabal (Atlético VEN), David Centeno (Dvo La Guaira), Renier Rodríguez (Metropolitanos FC), Gilbert Guerra (Caracas FC), Néstor Canelón (Dvo Anzoátegui), Ricardo Martins, Jeremias Ugo (Argentina) y Elías Vázquez (Guatemala)

Deportivo JBL Zulia

Altas (7): Alex Valles (Atlético Socopó), Yordani Abreu (El Vigía FC), Eduard Ibarbo (El Vigía FC), Kerwis Chirinos (Zulia FC), Henry Palomino (Zulia FC) y Dhiego Lomba (Brasileño/Cascavel/Brasil) y Juan Pablo Gobetto (Argentino/Titanes FC)

Bajas (6): Johel Semidey (Zamora FC), Aaron Martínez (Aragua FC), Geremías Meléndez (Venados FC/México), Edgar Bonilla (Metropolitanos FC), Darwin Rentería y Eduardo Rodríguez.

Deportivo Lara

Altas (8): José Caraballo (Atlante/México), Fidel Díaz (Petare FC), José Miguel Reyes (Dvo Táchira), Jesús González (Dvo Táchira), Carlos Salazar (Zamora FC), José Antonio Michelena (Argentino/Dvo Madryn/Argentina), Lucas Gómez (Argentino/CS Cartaginés/Costa Rica) y Giacomo Di giorgio (Caracas FC/Por confirmar)

Bajas (10): Heiber Díaz (UCV FC), Diego Silva (Academia Puerto Cabello), Alexander Osorio (Yaracuyanos FC), Edgar Pérez, Octavio Zapata, Jarlin Quintero, Daniel Briceño (Alianza Petrolera/Colombia), Darwin Gómez (Dvo Táchira), Joel Infante (Dvo Táchira) y Jesús Hernández (Belenenses/Portugal)

Deportivo La Guaira

Altas (4): Pedro Depablos (DT/Boston River/Uruguay), Manuel Arteaga (RFC Seraing/Bélgica), Walter Ibáñez (Uruguayo/Cerro/Uruguay) y David Centeno (Dvo Anzoátegui)

Bajas (5): Eduardo Saragó (Director Técnico), José Luis Granados (Mineros de Guayana), Edwin Aguilar, Roberto Tucker y Felipe Núñez.

Deportivo Táchira

Altas (5): Luis Vargas (Zamora FC), Héctor Noguera (Mineros de Guayana), Darwin Gómez (Dvo Lara), Joel Infante (Dvo Lara) y Franklin González (Trujillanos FC)

Bajas (8): José Miguel Reyes (Dvo Lara), Jesús González (Dvo Lara), Carlos Lujano (Oriente Petrolero/Bolivia), Rohel Briceño (Trujillanos FC), Carl Villasmil (Ureña SC), José Rafael Reyes (Trujillanos FC), Roberto Chacón (Trujillanos FC) y Agnel Flores.

Estudiantes de Mérida

Altas (3): Richard Ruíz (Trujillanos FC), Jesús Gómez (Atlante/México) y Javier Jaramillo (El Vigía FC)

Bajas (1): Luis Altuve (Academia Puerto Cabello)

Mineros de Guayana

Altas (4): Ángel Farias (Zamora FC), José Luis Granados (Dvo La Guaira), Mario Santilli (Argentino/Chaco For Ever/Argentina) y Charlis Ortíz (Dvo Anzoátegui).

Bajas (7): Héctor Noguera (Dvo Táchira), Carlos Javier López (Argentina), Imanol Iriberri, Ángel Osorio (Zamora FC) y Edgar Bonilla (Aragua FC)

Metropolitanos FC

Altas (5): Carlos Verdú, Wuilber Rodríguez (Aragua FC), Edgar Carrillo (Dvo JBL), Renier Rodríguez (Dvo Anzoátegui/por anunciar) y Facundo Moreira (Uruguayo/CA Cerro/Uruguay)

Bajas (7): Manuel Padilla (El Vigía FC), Jorge Trejo (UCV FC), Ever Espinoza (UCV FC), Jorge Ruiz, Jhon Ariza, Billy Palencia y Alfredo Padilla.

Portuguesa FC

Altas (3): Alberto Rodríguez (Atlético Guanare), Tulio Etchemaite (Argentino/ Gibraltar) y Mauricio Aubone (Argentino/Ferrocaril Oeste de La Pampa/Argentina)

Bajas (8): Marlon Bastardo (Trujillanos FC), Manuel Murillo (Colombia), Marcel Guaramato (Dvo Anzoátegui), Luis Blanco, Matias Ferraute, Mauricio Mosquera, John Merchan y Ronald Mora.

Trujillanos FC

Altas (6): Marlon Bastardo (Portuguesa FC), Mario Javier Ceballos (Peruano/Sport Loreto/Perú), Rohel Briceño (Dvo Táchira), Roberto Chacón (Dvo Táchira), José Rafael Reyes (Dvo Táchira) y Juan Tineo (Atlético VEN)

Bajas (18): Richard Ruíz (Estudiantes de Mérida), Luiryi Erazo (Atlético Venezuela), Ángel Chourio (Atlético Venezuela), Pedro Lugo (Atlético El Furrial), Omar Perdomo (Academia Puerto Cabello), Franklin González (Dvo Táchira), Orlando Cordero (Margarita FC), Francisco Carabalí (Atlético Socopó), Winston Ángel, Joel Cáseres (Dvo Anzoátegui), Ángel Nieves, Otoniel Espinoza, Carlos Castro, Wildyjhon Vivas, Julio Caicedo (Ureña SC), Ismael Páez, Danilo Gambin y Andrés Briceño.

Zamora FC

Altas (6): Luis Vera (DT/Angostura FC), Johel Semidey (Dvo JBL), Ángel Osorio (Mineros de Guayana), Joel Graterol (Carabobo FC B), Giancarlo Schiavone (Mineros de Guayana) y Víctor Rivero (Mineros de Guayana)

Bajas (10): Francesco Stifano (DT), Ynmer González (Aragua FC), Luis Vargas (Dvo Táchira), Ángel Farías (Mineros de Guayana), Carlos Salazar (Dvo Lara), Alexis Ángulo (Gran Valencia), Raimond Manco (Unión Comercio/Perú), Ricardo Clark (Panameño/Boavista/Portugal), Ezequiel Filipeto (Argentina) y Juan Falcón.

Zulia FC

Altas (1): Yerikson Murillo (Llaneros EF)

Bajas (9): Luis Quintero (Preparador Físico), Humberto Suárez (Preparador físico), Henry Palomino y Kerwin Chirinos (Dvo JBL), Luis Ruiz y Sandro Notaroberto (Dvo La Guaira), Edixon Cuevas, (Atl Socopó), Reny Vega y Juan Arango.

