Julio 1, 2017 - 4:28 pm

Tomás Rincón, capitán de la Vinotinto, disputó una partida amistosa con los futbolistas colombianos James Rodríguez, del Real Madrid, y Juan Fernando Quintero, del Independiente de Medellín.

El mediocampista de las Juventus publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram tras compartir con sus colegas en Medellín, Colombia. La “caimanera” se realizó en la casa del número 10 de la selección cafetera tras la estadía del criollo en tierras neogranadinas.

“Que buen partidito con este par de cracks: @jamesrodriguez10 (James) @juanferquinterop (Quintero). Se quedó sin técnica mi equipo”, comentó Rincón junto a la imagen.

Tomás Rincón como James Rodríguez no pudieron disputar la final de la Liga de Campeones entre la Juventus y Real Madrid, luego de no no entraron en la convocatoria de sus equipos, y tuvieron que ver la final desde la triubuna en Cardiff.

Noticia al Día/ Agencias