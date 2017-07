Todos los favoritos llegan “sanitos” a octavos de final en Wimbledon

Julio 9, 2017 - 8:29 am

Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Muguruza, Kerber, Venus Williams… Todos los favoritos en el torneo de tenis de Wimbledon llegan vivos y sin un rasguño a los octavos de final del lunes.

Siguiendo una vieja tradición, y a diferencia del resto de los Grand Slam, no hay partidos en el primer domingo de Wimbledon, por lo que todos los supervivientes, hombres y mujeres, coinciden en las canchas por primera, y única vez, durante el torneo ese día, conocido como “el lunes loco”.

El segundo lunes es único para los favoritos

“Wimbledon es único porque como no se juega el primer domingo, y el lunes es un gran día para todos los jugadores, hombres y mujeres”, explicó Djokovic, uno de los principales favoritos.

“Es el día en que probablemente ves los mejores partidos”, añadió.

En cartel, varios partidos prometedores: las finalistas de 2015 y 2016, la española Garbiñe Muguruza y la alemana Angelique Kerber, repetirán su duelo de hace dos años, en que se impuso la primera.

En aquellas finales ambas acabaron perdiendo ante la estadounidense Serena Williams, cuya ausencia en esta edición por embarazo abre las puertas a una ganadora inédita en el All England Club.

En el cuadro masculino, el suizo Roger Federer, que a los 35 años busca un octavo Wimbledon récord, se medirá al jugador que más se le parece, el búlgaro Grigor Dimitrov, de 26 años, 11º del mundo.

“Estuvo a punto de ganar a Nadal en semifinales de Australia”, recordó el suizo, estimando que su rival “está en esa edad en que uno entiende mejor que nunca el juego”.

Dos favoritos ante dos franceses

El serbio Djokovic, tres veces campeón de Wimbledon, se medirá en octavos de final al francés Adrian Mannarino, Nadal -dos Wimbledon- al luxemburgués Gilles Muller y Murray -dos, también- al francés Benoit Paire.Son dos favoritos ante dos franceses y un tercero ante un luxemburgués.

Sumados todos los encuentros de estos “big four”, “los cuatro grandes” del torneo masculino, sólo uno ha perdido un set en su recorrido hasta los octavos de final, Murray.

Nadal: Muller “es uno de los más duros”

Para Nadal, el luxemburgués Muller, su rival en octavos, es “uno de los oponentes más duros, especialmente en esta superficie”.

Muller, tiene 34 años, es 26º del mundo, ganó en S’Hertogenbosch y fue semifinalista en Queen’s, dos torneos preparatorios de Wimbledon sobre hierba.

“Tiene un gran servicio y una gran volea. Aquí también juega bien desde el fondo de la línea”, añadió el mallorquín.

Nadal ha ganado 4 de los 5 partidos en los que se ha enfrentado a Muller. Pero el único que perdió fue sobre hierba, en Wimbledon en 2005.

A Nadal, al contrario que a Djokovic, la tradición del “lunes loco” le genera dudas.

“Es bueno porque tienes la certeza de que habrá grandes tenistas jugando, pero al mismo tiempo es malo porque no puedes ver a todo el mundo. Cuando hay menos partidos, puedes ver más”.

Además, estará en cuartos otro español, Roberto Bautista, frente al croata Marin Cilic, séptimo cabeza de serie y ganador del US Open.

Ambos se han medido en tres ocasiones, siempre sobre cancha dura, con dos victorias a favor del croata y una del español.

Bautista afronta ahora al reto de mejorar sus actuaciones anteriores en torneos grandes. Alcanzó los octavos de final en Wimbledon en 2015, como ha hecho en ocho ocasiones en torneos del Grand Slam, aunque nunca logró superarlos.

Muguruza lista para la número uno mundial

Muguruza se declaró contenta y lista para la “parte interesante” de Wimbledon.

“Es maravilloso alcanzar la segunda semana. Ese es obviamente el objetivo de todo el mundo, superar la primera semana, los primeros partidos, ahora viene la parte interesante”, explicó la tenista.

Muguruza todavía no ha perdido un set en Londres y se mostró impaciente por afrontar a Kerber: “Hace tiempo que no lo hago. Tengo ganas, me gustan este tipo de partidos”, dijo la española, ganadora de Roland Garros en 2016.

La tenista nacida hace 23 años en Caracas, de padre español y madre venezolana, tiene de entrenadora este año a Conchita Martínez, que ganó Wimbledon en 1994.

Este será entonces un lunes de favoritos en Wimbledon.

AFP